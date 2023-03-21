15 стрит-артовых пасхалок, оставленных в самых неожиданных местах

Источник материала: Flytothesky

Стрит-арт многогранен и не знает границ. Он не требует неограниченного пространства и времени, ведь креативные произведения уличного искусства могут рождаться где угодно. Так же считает и уличный художник из Амстердама Фрэнк де Рюве , или просто «Френки». Своими работами он доказывает, что стрит-арт может быть остроумным и вызывать у людей неподдельную улыбку. Что немаловажно, Фрэнки любит свой город и не хочет ему навредить, поэтому использует только те материалы, которые не наносят ущерб общественным объектам. Давайте посмотрим на 15 примеров остроумного стрит-арта.

Дарт Вейдер рыбачит.





Узнаете «Обед на небоскребе»?





Эскалибур в тротуаре.





Давай, Обеликс!





Креативное решение.





Ответ Большому сфинксу.





Ведутся ремонтные работы.





ВАЛЛ·И, ты?





Это ли не рыжеволосый злодей из «Суперсемейки»?





Поймай волну!





Так вот она какая, кроличья нора!





Вход для городских хоббитов.





Мороженое со вкусом лакрицы.





Это же очаровательный Реми!





Кажется, Пиноккио нужно остановиться.





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