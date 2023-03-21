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15 стрит-артовых пасхалок, оставленных в самых неожиданных местах

21.03.2023 12:25 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Стрит-арт многогранен и не знает границ. Он не требует неограниченного пространства и времени, ведь креативные произведения уличного искусства могут рождаться где угодно. Так же считает и уличный художник из Амстердама Фрэнк де Рюве, или просто «Френки». Своими работами он доказывает, что стрит-арт может быть остроумным и вызывать у людей неподдельную улыбку. Что немаловажно, Фрэнки любит свой город и не хочет ему навредить, поэтому использует только те материалы, которые не наносят ущерб общественным объектам. Давайте посмотрим на 15 примеров остроумного стрит-арта.

Дарт Вейдер рыбачит.

15 стрит-артовых пасхалок, оставленных в самых неожиданных местах
frankey.com

Узнаете «Обед на небоскребе»?

15 стрит-артовых пасхалок, оставленных в самых неожиданных местах
frankey.com

Эскалибур в тротуаре.

15 стрит-артовых пасхалок, оставленных в самых неожиданных местах
frankey.com

Давай, Обеликс!

15 стрит-артовых пасхалок, оставленных в самых неожиданных местах
frankey.com

Креативное решение.

15 стрит-артовых пасхалок, оставленных в самых неожиданных местах
frankey.com

Ответ Большому сфинксу.

15 стрит-артовых пасхалок, оставленных в самых неожиданных местах
frankey.com

Ведутся ремонтные работы.

15 стрит-артовых пасхалок, оставленных в самых неожиданных местах
frankey.com

ВАЛЛ·И, ты?

15 стрит-артовых пасхалок, оставленных в самых неожиданных местах
frankey.com

Это ли не рыжеволосый злодей из «Суперсемейки»?

15 стрит-артовых пасхалок, оставленных в самых неожиданных местах
frankey.com

Поймай волну!

15 стрит-артовых пасхалок, оставленных в самых неожиданных местах
frankey.com

Так вот она какая, кроличья нора!

15 стрит-артовых пасхалок, оставленных в самых неожиданных местах
frankey.com

Вход для городских хоббитов.

15 стрит-артовых пасхалок, оставленных в самых неожиданных местах
frankey.com

Мороженое со вкусом лакрицы.

15 стрит-артовых пасхалок, оставленных в самых неожиданных местах
frankey.com

Это же очаровательный Реми!

15 стрит-артовых пасхалок, оставленных в самых неожиданных местах
frankey.com

Кажется, Пиноккио нужно остановиться.

15 стрит-артовых пасхалок, оставленных в самых неожиданных местах
frankey.com

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Стрит-арт многогранен и не знает границ. Он не требует неограниченного пространства и времени, ведь креативные произведения уличного искусства могут рождаться...
 
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