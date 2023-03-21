|
15 стрит-артовых пасхалок, оставленных в самых неожиданных местах
21.03.2023 12:25 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Стрит-арт многогранен и не знает границ. Он не требует неограниченного пространства и времени, ведь креативные произведения уличного искусства могут рождаться где угодно. Так же считает и уличный художник из Амстердама
Дарт Вейдер рыбачит.
Узнаете «Обед на небоскребе»?
Эскалибур в тротуаре.
Давай, Обеликс!
Креативное решение.
Ответ Большому сфинксу.
Ведутся ремонтные работы.
ВАЛЛ·И, ты?
Это ли не рыжеволосый злодей из «Суперсемейки»?
Поймай волну!
Так вот она какая, кроличья нора!
Вход для городских хоббитов.
Мороженое со вкусом лакрицы.
Это же очаровательный Реми!
Кажется, Пиноккио нужно остановиться.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стрит-арт многогранен и не знает границ. Он не требует неограниченного пространства и времени, ведь креативные произведения уличного искусства могут рождаться...
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)