20 забавных моментов, найденных на Google Картах

Источник материала: Flytothesky

Совершая виртуальные прогулки по Google Картам, можно не только посетить удивительные места, в которых вы еще не были, но и наткнуться на что-то очень странное. Никогда не знаешь, какие глупые, смешные и необъяснимые вещи встретишь, исследуя 360-градусный мир. Мы собрали пару десятков снимков, которые могут удивить даже виртуального путешественника со стажем.

Соседский патруль.





Конь БоДжек, это ты?





Кот-паук: Возвращение домой.





Каждый занят своим делом.





Полный чилаут.





Не показалось.





Стиг наблюдает.





У кого-то день не задался.





Человек-паук был замечен на одной из крыш.





У ведьмы случилась авария.





Телепузики на прогулке.





Когда вы идеально припарковали машину… А потом кто-то построил вокруг нее дом.





Будем считать, что это декорации на Хэллоуин.





*звучит тема из «Пиратов Карибского моря»*





Альтернативная парковка.





Интересно, что Бэтмен забыл на парковке?





Человек-паук в мире Дикого Запада.





Привет, Николас Кейдж!





Мы стали свидетелями дуэли.





Шрэк переживает не лучшие времена.





Читайте также:

24 фотографии, на которые стоит посмотреть дважды