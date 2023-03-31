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20 забавных моментов, найденных на Google Картах

31.03.2023 14:07 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Совершая виртуальные прогулки по Google Картам, можно не только посетить удивительные места, в которых вы еще не были, но и наткнуться на что-то очень странное. Никогда не знаешь, какие глупые, смешные и необъяснимые вещи встретишь, исследуя 360-градусный мир. Мы собрали пару десятков снимков, которые могут удивить даже виртуального путешественника со стажем.

Соседский патруль.

20 забавных моментов, найденных на Google Картах

Конь БоДжек, это ты?

20 забавных моментов, найденных на Google Картах
austinamnija

Кот-паук: Возвращение домой.

20 забавных моментов, найденных на Google Картах

Каждый занят своим делом.

20 забавных моментов, найденных на Google Картах

Полный чилаут.

20 забавных моментов, найденных на Google Картах

Не показалось.

20 забавных моментов, найденных на Google Картах
theUterusLicious, google.com/maps

Стиг наблюдает.

20 забавных моментов, найденных на Google Картах
google.com/maps

У кого-то день не задался.

20 забавных моментов, найденных на Google Картах
Jon Rafman

Человек-паук был замечен на одной из крыш.

20 забавных моментов, найденных на Google Картах
streetviewfails, google.co.jp/maps

У ведьмы случилась авария.

20 забавных моментов, найденных на Google Картах
streetviewfails, google.it/maps

Телепузики на прогулке.

20 забавных моментов, найденных на Google Картах
oliver_rocks, google.com/maps

Когда вы идеально припарковали машину… А потом кто-то построил вокруг нее дом.

20 забавных моментов, найденных на Google Картах
xlicer, google.com/maps

Будем считать, что это декорации на Хэллоуин.

20 забавных моментов, найденных на Google Картах
google.com/maps

*звучит тема из «Пиратов Карибского моря»*

20 забавных моментов, найденных на Google Картах
Layzusss, google.com.br/maps

Альтернативная парковка.

20 забавных моментов, найденных на Google Картах
streetviewfails, google.com/maps

Интересно, что Бэтмен забыл на парковке?

20 забавных моментов, найденных на Google Картах
smeyn, google.com/maps

Человек-паук в мире Дикого Запада.

20 забавных моментов, найденных на Google Картах
Individual-Trouble35

Привет, Николас Кейдж!

20 забавных моментов, найденных на Google Картах
Strong-Fly-8842, google.com/maps

Мы стали свидетелями дуэли.

20 забавных моментов, найденных на Google Картах
google.com/maps

Шрэк переживает не лучшие времена.

20 забавных моментов, найденных на Google Картах
reddit.com, google.co.uk/maps

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Совершая виртуальные прогулки по Google Картам, можно не только посетить удивительные места, в которых вы еще не были, но и наткнуться на что-то очень странное. Никогда...
 
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