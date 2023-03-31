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20 забавных моментов, найденных на Google Картах
31.03.2023 14:07 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Совершая виртуальные прогулки по Google Картам, можно не только посетить удивительные места, в которых вы еще не были, но и наткнуться на что-то очень странное. Никогда не знаешь, какие глупые, смешные и необъяснимые вещи встретишь, исследуя 360-градусный мир. Мы собрали пару десятков снимков, которые могут удивить даже виртуального путешественника со стажем.
Соседский патруль.
Конь БоДжек, это ты?
Кот-паук: Возвращение домой.
Каждый занят своим делом.
Полный чилаут.
Не показалось.
Стиг наблюдает.
У кого-то день не задался.
Человек-паук был замечен на одной из крыш.
У ведьмы случилась авария.
Телепузики на прогулке.
Когда вы идеально припарковали машину… А потом кто-то построил вокруг нее дом.
Будем считать, что это декорации на Хэллоуин.
*звучит тема из «Пиратов Карибского моря»*
Альтернативная парковка.
Интересно, что Бэтмен забыл на парковке?
Человек-паук в мире Дикого Запада.
Привет, Николас Кейдж!
Мы стали свидетелями дуэли.
Шрэк переживает не лучшие времена.
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Совершая виртуальные прогулки по Google Картам, можно не только посетить удивительные места, в которых вы еще не были, но и наткнуться на что-то очень странное. Никогда...
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