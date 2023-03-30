10 цитат из мультфильмов, которые могут стать путеводной звездой в любой ситуации

Источник материала: Flytothesky

Фразы, сказанные героями мультфильмов, порой цепляют гораздо больше, чем изречения греческих философов. А все потому, что эти житейские мудрости преподносятся непринужденно и с нотками юмора. Мы собрали несколько вдохновляющих цитат из мультфильмов, которые могут стать спасением во многих трудных ситуациях.

«О да, прошлое может ранить. Ты можешь или убежать от него, или извлечь из него урок», – Рафики, «Король Лев».





«Вы никому не должны позволять определять пределы ваших возможностей только из-за того, откуда вы родом. Ваш единственный предел – ваша душа», – Шеф Гюсто, «Рататуй».





«Некоторые люди стоят того, чтобы растаять», – Олаф, «Холодное сердце».





«Однажды ты оглянешься вокруг и поймешь, что все тебя обожают, но никто тебя не любит. И ты почувствуешь себя самым одиноким в мире», – Конь БоДжек, «Конь БоДжек».





«Я никогда не оглядываюсь назад, дорогая. Это отвлекает от настоящего», – Эдна Мод, «Суперсемейка».





«Сегодня хороший день, чтобы попробовать», – Квазимодо, «Горбун из Нотр Дама».





«Ты никогда не узнаешь, насколько реальна твоя любовь, пока не рискнешь всем, чтобы быть с любимым человеком», – Карл, «Вверх».





«Не ведитесь на обычную внешность. Как и во многих других вещах, важно не то, что снаружи, а то, что внутри», – Купец, «Аладдин».





«Люди строятся по-разному. Нам не нужно это понимать. Нам просто нужно уважать это», – Принцесса Бубльгум, «Время приключений».





«То, что отличает меня от других, – это то, что делает меня собой», – Пятачок, «Винни Пух».





Читайте также:

10 гениальных цитат Эйнштейна, которые помогут расширить создание

