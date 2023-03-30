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10 цитат из мультфильмов, которые могут стать путеводной звездой в любой ситуации

30.03.2023 12:25 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Фразы, сказанные героями мультфильмов, порой цепляют гораздо больше, чем изречения греческих философов. А все потому, что эти житейские мудрости преподносятся непринужденно и с нотками юмора. Мы собрали несколько вдохновляющих цитат из мультфильмов, которые могут стать спасением во многих трудных ситуациях.

«О да, прошлое может ранить. Ты можешь или убежать от него, или извлечь из него урок», – Рафики, «Король Лев».

10 цитат из мультфильмов, которые могут стать путеводной звездой в любой ситуации

«Вы никому не должны позволять определять пределы ваших возможностей только из-за того, откуда вы родом. Ваш единственный предел – ваша душа», – Шеф Гюсто, «Рататуй».

10 цитат из мультфильмов, которые могут стать путеводной звездой в любой ситуации

«Некоторые люди стоят того, чтобы растаять», – Олаф, «Холодное сердце».

10 цитат из мультфильмов, которые могут стать путеводной звездой в любой ситуации

«Однажды ты оглянешься вокруг и поймешь, что все тебя обожают, но никто тебя не любит. И ты почувствуешь себя самым одиноким в мире», – Конь БоДжек, «Конь БоДжек».

10 цитат из мультфильмов, которые могут стать путеводной звездой в любой ситуации

«Я никогда не оглядываюсь назад, дорогая. Это отвлекает от настоящего», – Эдна Мод, «Суперсемейка».

10 цитат из мультфильмов, которые могут стать путеводной звездой в любой ситуации

«Сегодня хороший день, чтобы попробовать», – Квазимодо, «Горбун из Нотр Дама».

10 цитат из мультфильмов, которые могут стать путеводной звездой в любой ситуации

«Ты никогда не узнаешь, насколько реальна твоя любовь, пока не рискнешь всем, чтобы быть с любимым человеком», – Карл, «Вверх».

10 цитат из мультфильмов, которые могут стать путеводной звездой в любой ситуации

«Не ведитесь на обычную внешность. Как и во многих других вещах, важно не то, что снаружи, а то, что внутри», – Купец, «Аладдин».

10 цитат из мультфильмов, которые могут стать путеводной звездой в любой ситуации

«Люди строятся по-разному. Нам не нужно это понимать. Нам просто нужно уважать это», – Принцесса Бубльгум, «Время приключений».

10 цитат из мультфильмов, которые могут стать путеводной звездой в любой ситуации

«То, что отличает меня от других, – это то, что делает меня собой», – Пятачок, «Винни Пух».

10 цитат из мультфильмов, которые могут стать путеводной звездой в любой ситуации

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Фразы, сказанные героями мультфильмов, порой цепляют гораздо больше, чем изречения греческих философов. А все потому, что эти житейские мудрости преподносятся...
 
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