Как Volkswagen придумал креативный способ переманивания сотрудников

Источник материала: Flytothesky





Во Франции компания Volkswagen столкнулась с огромными сложностями в поиске механиков. Рынок кадров там очень маленький, поэтому между компаниями идет постоянная охота за специалистами. Но, вместо того чтобы в очередной раз открывать вакансию на сайтах поиска работы, компания придумала кое-что покруче.

Сотрудники Volkswagen спрятали в автомобилях сообщения о приеме на работу и «разослали» машины по гаражам. В итоге компания в прямом смысле слова донесла свое сообщение нужной целевой аудитории – то есть механикам, многие из которых согласились перейти на работу в Volkswagen.

Можно ли назвать такой способ переманивания кадров честным – сложно сказать. Но в креативности ребятам не занимать.

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