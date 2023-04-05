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Блогер устроил модный пранк и сделал пенсионера иконой стиля

05.04.2023 14:07 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Блогер Зак Элсоп провел интересный эксперимент. Как думаете, можно ли совершенно обычного пенсионера, который никогда не был связан с миром моды, сделать суперзвездой?

Блогер устроил модный пранк и сделал пенсионера иконой стиля
YouTube / Zac Alsop

Зак с друзьями провел кастинг – и они выбрали дедушку, который особо ничем не выделялся, кроме как харизмой. После этого они перешли к подбору наряда для него. Их задача была сделать так, чтобы мужчина полностью вписался в атмосферу модного показа. А там, как вы знаете, часто демонстрируются странные вещи.

Так вот, ребята нарядили его в надувной спасательный жилет и ботинки с Путиным, а на шею повесили тамагочи. Блогер сумел провести пенсионера на модный показ и посадил его в первом ряду, чтобы модный лук был виден буквально всем. В итоге идея сработала: все заинтересовались, что это за крутая новомодная коллекция одежды.

Блогер устроил модный пранк и сделал пенсионера иконой стиля
YouTube / Zac Alsop

Сперва пожилой мужчина попал в соцсети к местным знаменитостям. А после этого он прошел на закрытое афтепати, где были уже мировые селебрити. В образ дедушки была добавлена собачья игрушка, а на ботинок приклеена пачка сигарет. И тут уж он захайпил по полной: про него написали многие модные медиа, а Vogue поместил фото пенсионера в журнал как пример лучшего уличного стиля.

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Блогер Зак Элсоп провел интересный эксперимент. Как думаете, можно ли совершенно обычного пенсионера, который никогда не был связан с миром моды, сделать...
 
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