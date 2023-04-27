Самая абсурдная работа из прошлого

Источник материала: Flytothesky





Слышали что-нибудь о камергере стула? Титул впервые появился в конце 15 века и считался ну ооочень престижным. Человек должен был помогать королю справлять нужду. В его обязанности входило принести трон по первому требованию монарха (да, королевский туалет в то время был переносным), ну а потом следить, чтобы у Его Величества все прошло как надо.





Камергер помогал королю снять всю одежду, а ее там было внушительно. После всего процесса он вытирал то самое место льняной тряпочкой, смоченной в теплой воде. А еще человек на этой должности должен был быть общительным, харизматичным и умным, ведь ему предстояло быть чем-то вроде смартфона в наше время. Король не должен был заскучать на своем троне – за это камергеру стула доверяли самые тайные тайны двора.





Получается, что камергер обладал настоящей властью. Оно и понятно, не каждому встречному доверишь свой зад…

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