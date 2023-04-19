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Как Burger King посмеялся на McDonald’s и при чем тут заплесневелый бургер
19.04.2023 12:25 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Burger King мастерски юзает своего главного конкурента. McDonald’s постоянно обвиняют в том, что в их продуктах очень много химии. Вы же знаете эти истории, когда гамбургер оставляли чуть ли не на 20 лет, а он оставался почти в идеальном состоянии?
Маркетологи из Burger King в очередной раз увидели, как их конкурента пинают ногами все кому не лень. И в этот момент они решили подбросить дровишек в огонь. Ребята оставили свой бургер на 34 дня и показали, что он полностью покрылся плесенью.
А дальше этот заплесневелый воппер появляется на баннерах и роликах, а продажи Burger King взлетают.
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Burger King мастерски юзает своего главного конкурента. McDonald’s постоянно обвиняют в том, что в их продуктах очень много химии. Вы же знаете эти истории, когда...
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