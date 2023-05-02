История грандиозного первоапрельского розыгрыша от BBC

Источник материала: Flytothesky





В апреле 1957 году по британскому телевидению BBC прошел репортаж из Швейцарии, в котором показали, как семья фермеров собирает спагетти со специальных кустарников. Очень известный на тот момент обозреватель всерьез вещал, что пряди спагетти сперва нужно аккуратно снять с куста, а потом положить сушиться на солнце.

В конце репортажа он добавил, что самое сложное время для выращивания спагетти – это конец марта, потому что морозы могут испортить вкус спагетти.





В итоге многие люди, для которых телевидение было практически единственным источником информации, не включили критическое мышление и приняли репортаж за чистую монету. В редакцию BBC еще долго тоннами приходили письма от зрителей, которые спрашивали, где можно взять такие кустарники для выращивания спагетти. Что сказать, первоапрельская шутка удалась!

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