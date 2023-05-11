Сколько мы можем прожить без воды и при каких условиях

Источник материала: Flytothesky





Вы наверняка слышали о том, что без воды человек может прожить до 10 суток. Но на самом деле, это правда лишь отчасти. Потому что столько человек может продержаться в довольно лайтовых условиях: например, в тени, когда температура воздуха не будет превышать 23°C.

А вот если температуру увеличить до 36°C, то обезвоживание наступит уже через 2 дня, причем с летальным исходом. Но если сделать условия еще более хардкорными – например, закрыть человека в салоне машины на жаре – то умереть без воды можно уже через несколько часов, потому что внутри температура запросто поднимется до 70–80°C.

Читайте также:

Почему в Сингапуре запретили длинные волосы