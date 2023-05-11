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Сколько мы можем прожить без воды и при каких условиях
11.05.2023 15:49 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Вы наверняка слышали о том, что без воды человек может прожить до 10 суток. Но на самом деле, это правда лишь отчасти. Потому что столько человек может продержаться в довольно лайтовых условиях: например, в тени, когда температура воздуха не будет превышать 23°C.
А вот если температуру увеличить до 36°C, то обезвоживание наступит уже через 2 дня, причем с летальным исходом. Но если сделать условия еще более хардкорными – например, закрыть человека в салоне машины на жаре – то умереть без воды можно уже через несколько часов, потому что внутри температура запросто поднимется до 70–80°C.
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Вы наверняка слышали о том, что без воды человек может прожить до 10 суток. Но на самом деле, это правда лишь отчасти. Потому что столько человек может продержаться в...
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