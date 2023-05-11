ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Сколько мы можем прожить без воды и при каких условиях

11.05.2023 15:49 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Flytothesky

Сколько мы можем прожить без воды и при каких условиях

Вы наверняка слышали о том, что без воды человек может прожить до 10 суток. Но на самом деле, это правда лишь отчасти. Потому что столько человек может продержаться в довольно лайтовых условиях: например, в тени, когда температура воздуха не будет превышать 23°C.

А вот если температуру увеличить до 36°C, то обезвоживание наступит уже через 2 дня, причем с летальным исходом. Но если сделать условия еще более хардкорными – например, закрыть человека в салоне машины на жаре – то умереть без воды можно уже через несколько часов, потому что внутри температура запросто поднимется до 70–80°C.

Читайте также:
Почему в Сингапуре запретили длинные волосы

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вы наверняка слышали о том, что без воды человек может прожить до 10 суток. Но на самом деле, это правда лишь отчасти. Потому что столько человек может продержаться в...
 
Новости дня
Новости
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Калейдоскоп

Свежие газеты

10.05.2023
Mir24.TV Belarus
11.05.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Калейдоскоп)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика