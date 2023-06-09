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Бизнесмен создал магазин, где товары можно купить за время

09.06.2023 19:11 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Помните, как в фильме «Время» 2011 года вместо денег люди расплачивались часами и минутами? Так вот, такая система существовала в реальности.

Бизнесмен создал магазин, где товары можно купить за время

Американский бизнесмен Джосайя Уоррен в 1825 году открыл магазин Cincinnati Time Store, в котором покупки нужно было оплачивать не деньгами, а временем.

Бизнесмен создал магазин, где товары можно купить за время

Работало это так: покупатель хотел забрать килограмм зерна, а взамен должен был отработать установленное количество времени. Причем из-за низкой наценки товары в магазине стоили значительно дешевле, чем у конкурентов.

Так магазин проработал три года и доказал, что система экономики без денег может успешно существовать.

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