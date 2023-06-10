|
Фейлы космонавтов при высадке на Луну
10.06.2023 14:07 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Все же видели красивые кадры первых шагов человека по Луне? А слышали пафосную фразу: «Это один маленький шажок для человека, но гигантский скачок для всего человечества»?
Но мало кто знает, что у NASA есть подборка кадров с фейлами космонавтов при высадке на лунную поверхность. Теперь понятно, почему инопланетяне не выходят с нами на контакт. Они просто подсмотрели за лунной экспедицией и подумали, что мы даже стоять и ходить толком не умеем. А значит, нам еще эволюционировать и эволюционировать до разумных существ.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Все же видели красивые кадры первых шагов человека по Луне? А слышали пафосную фразу: «Это один маленький шажок для человека, но гигантский скачок для всего...
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)