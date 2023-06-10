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Фейлы космонавтов при высадке на Луну

10.06.2023 14:07 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Все же видели красивые кадры первых шагов человека по Луне? А слышали пафосную фразу: «Это один маленький шажок для человека, но гигантский скачок для всего человечества»?

Фейлы космонавтов при высадке на Луну

Но мало кто знает, что у NASA есть подборка кадров с фейлами космонавтов при высадке на лунную поверхность. Теперь понятно, почему инопланетяне не выходят с нами на контакт. Они просто подсмотрели за лунной экспедицией и подумали, что мы даже стоять и ходить толком не умеем. А значит, нам еще эволюционировать и эволюционировать до разумных существ.

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Все же видели красивые кадры первых шагов человека по Луне? А слышали пафосную фразу: «Это один маленький шажок для человека, но гигантский скачок для всего...
 
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