ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Как McDonald’s и Burger King по очереди затроллили друг друга

10.07.2023 15:49 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Flytothesky

Как McDonald’s и Burger King по очереди затроллили друг друга

В 2016 году McDonald’s решил потроллить Burger King. Дело было в том, что во Франции Макдональдсов в 4 раз больше, чем Бургер Кингов. Первые выставили на трассе огромный указатель со всеми адресами Маков и таким образом показали, что до их ближайшего ресторана всего 5 километров, а до Burger King аж 258!

Burger King не растерялся и выкатил ответочку в виде рекламного ролика, в котором показана семейная пара. Она останавливается около Мака и заказывает кофе, чтобы не уснуть… по дороге в Burger King! Дальше мы видим, как парочка наслаждается вопперами. Все заканчивается словами благодарности к McDonald’s, весь благодаря ему гораздо проще добраться до любимого Бургер Кинга.

Читайте также:
Как Burger King посмеялся над McDonald’s и при чем тут заплесневелый бургер

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 2016 году McDonald’s решил потроллить Burger King. Дело было в том, что во Франции Макдональдсов в 4 раз больше, чем Бургер Кингов. Первые выставили на трассе огромный...
 
Новости дня
Новости
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Калейдоскоп

Свежие газеты

09.07.2023
Mir24.TV Belarus
10.07.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Калейдоскоп)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика