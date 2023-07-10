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Как McDonald’s и Burger King по очереди затроллили друг друга
10.07.2023 15:49 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
В 2016 году McDonald’s решил потроллить Burger King. Дело было в том, что во Франции Макдональдсов в 4 раз больше, чем Бургер Кингов. Первые выставили на трассе огромный указатель со всеми адресами Маков и таким образом показали, что до их ближайшего ресторана всего 5 километров, а до Burger King аж 258!
Burger King не растерялся и выкатил ответочку в виде рекламного ролика, в котором показана семейная пара. Она останавливается около Мака и заказывает кофе, чтобы не уснуть… по дороге в Burger King! Дальше мы видим, как парочка наслаждается вопперами. Все заканчивается словами благодарности к McDonald’s, весь благодаря ему гораздо проще добраться до любимого Бургер Кинга.
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В 2016 году McDonald’s решил потроллить Burger King. Дело было в том, что во Франции Макдональдсов в 4 раз больше, чем Бургер Кингов. Первые выставили на трассе огромный...
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