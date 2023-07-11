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Самая мрачная теория заговора

11.07.2023 17:31 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Самая мрачная теория заговора

Слышали когда-нибудь про теорию земного вируса? Она гласит, что Земля – это живой организм, а люди – вирусы.

Это проще всего представить на примере человеческого организма. Когда мы болеем, организм вырабатывает антитела, чтобы справиться с вирусом. Так же и Земля создает свои антитела, чтобы очиститься от чумы в виде людей, которые постепенно ее разрушают. Наводнения, землетрясения, цунами засухи, лесные пожары – планета просто пытается вылечиться, чтобы вернуться к своему первозданному виду.

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Слышали когда-нибудь про теорию земного вируса? Она гласит, что Земля – это живой организм, а люди – вирусы. Это проще всего представить на примере человеческого...
 
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