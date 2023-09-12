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Самый коварный мост в мире

12.09.2023 14:05 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Самый коварный мост в мире
youtube.com / yovo68

В 1940 году в Северной Каролине построили мост, который в шутку называют консервным ножом. А все дело в том, что этот мост был спроектирован еще в 20-х годах прошлого века, а в то время стандартной высотой для моста было 3 метра 56 сантиметров. Любой транспорт мог проехать под этим мостом. Но время шло и машины тоже менялись. А вместе с этим менялись и стандарты мостов.

Самый коварный мост в мире
Грузовик застрял под эстакадой на Роксборо-стрит. 07/05/1966 / 11foot8.com / Photo courtesy of the Herald-Sun Newspaper/Open Durham

Высота становилась больше и стандарт на данный момент равняется 4 метрам и 27 сантиметрам. А это на 71 сантиметр больше, чем у Консервного ножа в Каролине. Но прикол в том, что водители многих грузовиков не задумываются о том, что этот мост ниже. Ну или думают, что все таки проедут. Но нет, не проедут. Мост стал настолько легендарным, что специально для него создали отдельный сайт 11 FOOT 8 — The Canopener Bridge, где публикуют фейлы водителей.

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В 1940 году в Северной Каролине построили мост, который в шутку называют консервным ножом. А все дело в том, что этот мост был спроектирован еще в 20-х годах прошлого...
 
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