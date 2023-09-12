Самый коварный мост в мире

Источник материала: Flytothesky





В 1940 году в Северной Каролине построили мост, который в шутку называют консервным ножом. А все дело в том, что этот мост был спроектирован еще в 20-х годах прошлого века, а в то время стандартной высотой для моста было 3 метра 56 сантиметров. Любой транспорт мог проехать под этим мостом. Но время шло и машины тоже менялись. А вместе с этим менялись и стандарты мостов.





Высота становилась больше и стандарт на данный момент равняется 4 метрам и 27 сантиметрам. А это на 71 сантиметр больше, чем у Консервного ножа в Каролине. Но прикол в том, что водители многих грузовиков не задумываются о том, что этот мост ниже. Ну или думают, что все таки проедут. Но нет, не проедут. Мост стал настолько легендарным, что специально для него создали отдельный сайт 11 FOOT 8 — The Canopener Bridge, где публикуют фейлы водителей.

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