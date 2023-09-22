ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Кино и вино: ТОП-10 фильмов о вине, которые приятно посмотреть с бокалом в руке

23.09.2023 09:01 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Flytothesky

Кинематография нашла свое вдохновение в мире вина, создавая фильмы, которые вращаются вокруг этого ароматного и афродизиакального напитка. Вот несколько нетривиальных фильмов о вине, которые стоит посмотреть:

«На обочине» (Sideways, 2004, США)

Кино и вино: ТОП-10 фильмов о вине, которые приятно посмотреть с бокалом в руке

Этот культовый фильм, снятый режиссером Александром Пейном, рассказывает историю двух друзей, Майлса и Джека, отправляющихся в винотур по Калифорнийской долине. Майлс, поклонник вина и литературный критик, сталкивается с нелепыми событиями и жизненными уроками в мире виноделия. Фильм исследует не только великолепные вина, но и сложные отношения, жизненные переживания и поиск смысла.

«Возвращение в Бургундию» (Back to Burgundy, 2017, Франция)

Кино и вино: ТОП-10 фильмов о вине, которые приятно посмотреть с бокалом в руке

Этот французский фильм от режиссера Седрика Клапиша рассказывает о трех сиблингах, унаследовавших виноградник в регионе Бургундия. Семья объединяется, чтобы сохранить усадьбу и продолжить традицию производства великолепного бургундского вина. Фильм поднимает темы семейных отношений, наследства и страсти к виноделию.

«Мондовино» (Mondovino, 2004, Франция)

Кино и вино: ТОП-10 фильмов о вине, которые приятно посмотреть с бокалом в руке

Документальный фильм режиссера Джонатана Носситера исследует мир виноделия и его воздействие на культуры и экономику разных стран. Фильм предлагает глубокий взгляд на конфликты между традиционными методами виноделия и международными корпорациями, а также на роль вина в культуре и обществе. «Мондовино» вызывает вопросы о глобализации и сохранении уникальных винодельческих традиций.

«Шоковый эффект» (Bottle Shock, 2008, США)

Кино и вино: ТОП-10 фильмов о вине, которые приятно посмотреть с бокалом в руке

Этот фильм, снятый режиссером Рэндоллом Миллером, основан на реальных событиях и рассказывает о началах виноделия в Калифорнии. История фокусируется на столкновении американских и французских виноделов в ходе слепой дегустации в 1976 году, которая изменила восприятие американского вина в мире. Фильм подчеркивает важность страсти и риска в виноделии, а также его влияние на культурные представления.

«Сомелье» (Somm, 2012, США)

Кино и вино: ТОП-10 фильмов о вине, которые приятно посмотреть с бокалом в руке

Этот документальный фильм от режиссера Джейсона Вайнбергера рассказывает о мрачном искусстве сомелье, специалистов по винам, которые готовятся к одному из самых сложных экзаменов в мире — Мастер сомелье. Фильм следит за четырьмя амбициозными кандидатами в сомелье в течение нескольких лет, показывая их упорство и стремление к пониманию и владению миром вин.

«Красное наваждение» (Red Obsession, 2013, Австралия/Франция)

Кино и вино: ТОП-10 фильмов о вине, которые приятно посмотреть с бокалом в руке

Этот документальный фильм рассматривает винную индустрию в Китае и ее влияние на мировой рынок вина. Режиссеры Дэвид Рожерс и Варвара Комарова исследуют бум потребления вина в Китае и его влияние на цены на вино по всему миру. Фильм вызывает размышления о сочетании культуры, экономики и страсти в мире вина.

«Хороший год» (A Good Year, 2006, США)

Кино и вино: ТОП-10 фильмов о вине, которые приятно посмотреть с бокалом в руке

Этот фильм от режиссера Ридли Скотта рассказывает историю Макса Скиннера, биржевого маклера из Лондона, который находит себя во французской Провансе, где унаследовал виноградник. По мере того как он осваивается в новой среде, Макс начинает переосмысливать свою жизнь и находит смысл в вине, природе и любви. Это теплая и вдохновляющая история о важности отдыха и простых удовольствиях.

«Год в Бургундии» (A Year in Burgundy, 2013, США/Франция)

Кино и вино: ТОП-10 фильмов о вине, которые приятно посмотреть с бокалом в руке

Этот документальный фильм представляет зрителям уникальный взгляд на жизнь виноделов в Бургундии, Франция. Фильм следит за событиями в продолжение одного винодельческого года, начиная с сбора урожая и заканчивая бутылировкой вина. Зрители получают возможность заглянуть в мир производства престижных бургундских вин и понаблюдать за тем, как каждое время года влияет на характер вина.

«Винная война» (Bottle Battle, 2019, Финляндия). Этот финский фильм рассказывает о двух друзьях, Сандере и Крисе, которые решают начать собственное виноделие в Южной Финляндии. Они сталкиваются с вызовами сурового климата и конкуренции на рынке, но несмотря на это, сохраняют страсть и оптимизм. Фильм исследует дружбу, семейные отношения и мечты, связанные с виноделием.

Существуют и российские фильмы о вине. Одним из известных российских фильмов на эту тему является «Жить!» (2010) режиссера Юрия Быкова.

Кино и вино: ТОП-10 фильмов о вине, которые приятно посмотреть с бокалом в руке

В этом фильме вино играет важную роль и связано с основной идеей произведения. «Жить!» рассказывает о судьбах разных людей, чьи жизни переплетаются на фоне маленького винодельческого предприятия. Главный герой, владелец винодельни, пытается спасти свой бизнес и собственное будущее, в то время как другие персонажи также сталкиваются с различными трудностями и вопросами жизни. Фильм исследует темы вино как символа жизни и надежды, а также важности сближения и взаимопомощи. Этот фильм получил признание критиков и поклонников российского кинематографа и может быть интересным для тех, кто ищет российские работы на тему вина.

Провести вечер за просмотром фильма о вине — это погрузиться в магический мир виноделия, где страсть, искусство и приключения переплетаются с красотой винодельческих регионов. Это увлекательное путешествие, которое может обогатить вас образованием, вдохновением и удовольствием от прекрасных образов на экране и, возможно, в бокале. Приятное вино, сочетающееся с фильмом о вине, превращает просмотр в удовольствие, словно становясь частью магии кинематографа, даря яркие вкусовые ноты и дополняя эмоции.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кинематография нашла свое вдохновение в мире вина, создавая фильмы, которые вращаются вокруг этого ароматного и афродизиакального напитка. Вот несколько...
 
Новости дня
Новости
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Калейдоскоп
  • Кино и вино: ТОП-10 фильмов о вине, которые приятно посмотреть с бокалом в руке 19:34, Flytothesky
  • Все новости

Свежие газеты

22.09.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Калейдоскоп)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика