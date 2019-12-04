На звонки в Приорбанк теперь отвечает искусственный интеллект

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Невидимого помощника с мужским голосом зовут ВиК, сокращенно от «Виртуальный консультант». Искусственный интеллект работает на основе технологии распознавания естественной речи. Он понимает, с каким вопросом обращаются, и переключает звонок на специалиста, который лучше всего на него ответит.

Сейчас ВиК умеет предоставлять информацию об остатке на счете. А еще – оповещать о технологических работах и даже перезванивать по их окончании. На многие вопросы он отвечает самостоятельно, без привлечения оператора.