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На звонки в Приорбанк теперь отвечает искусственный интеллект
Источник материала: Myfin
Невидимого помощника с мужским голосом зовут ВиК, сокращенно от «Виртуальный консультант». Искусственный интеллект работает на основе технологии распознавания естественной речи. Он понимает, с каким вопросом обращаются, и переключает звонок на специалиста, который лучше всего на него ответит.
Сейчас ВиК умеет предоставлять информацию об остатке на счете. А еще – оповещать о технологических работах и даже перезванивать по их окончании. На многие вопросы он отвечает самостоятельно, без привлечения оператора.
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Приорбанк внедрил в своем контакт-центре голосового виртуального консультанта. Теперь на звонки отвечает искусственный интеллект.
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