Jaguar представил обновленный F-Type

Источник материала: Tut.by

Семейство «двухдверок» Jaguar F-Type подверглось основательному рестайлингу — вместе с изменениями во внешности и интерьере британцы скорректировали моторную гамму купе и родстера.





Обновленный F-Type проще всего узнать по передку, который получил «прищуренные» фары, новый капот, а также более крупную решетку радиатора с сотовой структурой. Из прочих особенностей рестайлингового спорткара — измененный рисунок задних фонарей и колесные диски нового дизайна.





Интерьер «двухдверки» также заметно преобразился. Из главных новшеств — цифровая комбинация приборов с 12,3-дюймовым экраном и усовершенствованная мультимедиа-система Touch Pro с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto и функцией удаленного обновления «по воздуху» — для установки более свежего софта владельцам не придется ехать на сервис.





На европейском рынке базовый вариант F-Type сохранил турбо-«четверку» 2.0 с 300 лошадиными силами и 400 Нм крутящего момента. Более мощные модификации спорткара идут с компрессорными моторами V8 в паре с 8-ступенчатым «автоматом» (также доступен опциональный полный привод) — с отдачей 450 сил и 580 Нм и 575 сил и 700 Нм у топовой версии F-Type R. До 100 км/ч она способна разогнаться за паспортные 3,7 секунды, максимальная скорость достигает 300 км/ч.





В США для обновленного спорткара будет доступна компрессорная «шестерка» объемом 3 л (380 сил). Все F-Type с V8 обзавелись функцией Quiet Start, позволяющая запускать двигатель в «тихом» режиме. Также британцы говорят о доработанной подвеске с новыми пружинами и амортизаторами.





В Европе прием заказов на обновленный F-Type уже начался, но первые покупатели получат машины не раньше весны следующего года. Цены стартуют от 64 200 евро за купе, родстер на 7000 евро дороже.