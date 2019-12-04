Дочь Джоли и Питта стала Джоном

Источник материала: Tut.by

13-летняя Шайло Джоли-Питт уже много лет носит мальчиковую одежду и отзывается исключительно на мужское имя. На днях звездная наследница сделала первый шаг к трансгендерному переходу, пишет cosmo.

На фото выше Шайло (Джон) Джоли-Питт стоит посередине.

О том, что старшая биологическая дочь Анджелины и Брэда хочет сделать операцию по смене пола, известно уже давно. Многие относились к этой информации скептически, списывая желание девочки на детское баловство.

По словам близкого окружения Джоли, актриса всегда серьезно относилась к подобным заявления Шайло и дала обещание поддержать ее выбор. Но звездной наследнице не могут сделать операцию, пока она не достигнет совершеннолетия.

Тем не менее на данном этапе своей жизни Шайло сумела официально переименовать себя в Джона. Именно это мальчиковое имя она выбрала взамен своего девчачьего. Переименование было оформлено с разрешения Джоли и Питта. Актеры всегда говорили, что строгими запретами боятся травмировать дочь, которая идентифицирует себя с мужским полом.