﻿ Дочь Джоли и Питта стала Джоном. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дочь Джоли и Питта стала Джоном

03.12.2019 12:20 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

13-летняя Шайло Джоли-Питт уже много лет носит мальчиковую одежду и отзывается исключительно на мужское имя. На днях звездная наследница сделала первый шаг к трансгендерному переходу, пишет cosmo.

На фото выше Шайло (Джон) Джоли-Питт стоит посередине.

О том, что старшая биологическая дочь Анджелины и Брэда хочет сделать операцию по смене пола, известно уже давно. Многие относились к этой информации скептически, списывая желание девочки на детское баловство.

По словам близкого окружения Джоли, актриса всегда серьезно относилась к подобным заявления Шайло и дала обещание поддержать ее выбор. Но звездной наследнице не могут сделать операцию, пока она не достигнет совершеннолетия.

Тем не менее на данном этапе своей жизни Шайло сумела официально переименовать себя в Джона. Именно это мальчиковое имя она выбрала взамен своего девчачьего. Переименование было оформлено с разрешения Джоли и Питта. Актеры всегда говорили, что строгими запретами боятся травмировать дочь, которая идентифицирует себя с мужским полом.

 
 
Ссылка на источник 77
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
13-летняя Шайло Джоли-Питт уже много лет носит мальчиковую одежду и отзывается исключительно на мужское имя.
 
Новости дня
Новости разные
 
Есть такое место на карте малой родины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Архив (Разное)

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика