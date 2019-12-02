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Минтранс рассчитывает на подписание соглашения о реконструкции М10 на принципах ГЧП в 2020 году

03.12.2019 18:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси рассчитывает на подписание соглашения с частным партнером о реконструкции автодороги М10 на принципах государственно-частного партнерства в 2020 году. Об этом сообщил сегодня журналистам министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко, передает корреспондент БЕЛТА.

Минтранс рассчитывает на подписание соглашения о реконструкции М10 на принципах ГЧП в 2020 году

"За следующий год мы должны выйти на подписание соглашения о ГЧП (с частным партнером. - Прим. БЕЛТА) и приступить к реализации проекта", - сказал Алексей Авраменко.

Сейчас Минтранс работает с заявками, которые были поданы частными партнерами, - их 8. Среди них организации из Китая, Турции, Республики Корея, России.

"Мы должны определить короткий список компаний-претендентов, думаю, эту работу завершим к концу декабря. Среди этих пяти участников будет конкурс на реализацию проекта ГЧП по автомобильной дороге М10 при поддержке Европейского банка реконструкции и развития", - добавил Алексей Авраменко.

Как сообщалось, в пилотном проекте ГЧП "Реконструкция автомобильной дороги М10: граница Российской Федерации (Селище) - Гомель - Кобрин, км 109,9 - км 195,15" государственным партнером выступит Министерство транспорта и коммуникаций. Частный партнер будет отвечать за проектирование, реконструкцию, финансирование, содержание и техническое обслуживание пяти участков трассы М10 общей протяженностью 85,25 км. Капитальные затраты оцениваются в 185,8 млн евро. Начало реконструкции - четвертый квартал 2020 года. Проект предусматривает увеличение числа полос с двух до четырех, увеличение допустимой нагрузки на ось с 10 т до 11,5 т и повышение ограничения скорости для легковых автомобилей с 90 км/ч до 120 км/ч, для грузовых - с 70 км/ч до 100 км/ч.

 
Теги: Гомель
 
 
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