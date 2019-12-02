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Лукашенко: Хотел видеть оппозицию в парламенте, но за неё голосует только 3,5%

03.12.2019 18:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

3 декабря, выступая в Народной скупщине Сербии, Александр Лукашенко сказал, что хотел бы видеть в парламенте оппозицию, но она не пользуется популярностью у белорусов, передает "Еврорадио".



Вспоминая недавние парламентские выборы, он вдруг заявил, что западные наблюдатели заранее составили негативные отчёты, а потом просто их подписали.

"Я хотел, чтобы было три-пять-десять оппозиционеров, — объяснил он. — Но как их провести, если у оппозиционеров 3,5% голосов? Максимум 4% у двух человек”. Глава государсвта не понимает, как можно провести в парламент оппозиционеров, да ещё и демократическим путём, как требуют, если их “даже за руку нельзя было взять и привести”.

Лукашенко считает, что выборы в Беларуси не могут быть более демократичными, чем в этом году.

“Мы, наверное, просто не сумеем провести лучше, — сказал он. — Мы всячески старались угодить не только нашим спонсорам и болельщикам на Востоке, но и в Евросоюзе”.


По его словам, в результате одни восхищались итогами выбороы, другие сказали, что раз оппозиция не попала в парламент, значит “беда, плохо, недемократично, опять нет свободы, диктатурв”.

Лукашенко обозвал это “полной чепухой”.

“Мы никого не давили", — подчеркнул он.

По словам главы государства, проблема белорусских оппозиционеров в том, что они работают только в периоды электоральных кампаний и живут на зарубежные гранты.

“Нигде не работают — в хороших особняках живут, на хороших автомобилях разъезжают. Народ задается вопросом: откуда? Ответа нет", — цитирует Лукашенко БелТА.
 
 
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3 декабря, выступая в Народной скупщине Сербии, Александр Лукашенко сказал, что хотел бы видеть в парламенте оппозицию, но она не пользуется популярностью у...
 
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