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Один из самых востребованных художников Бреста открыл выставку в «Калiдоре»

03.12.2019 18:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Открыв «Дверь не туда», вы попадете в арт-пространство «Калiдор», где 3 декабря 2019 года открылась выставка Анатолия Мелеховца. Одного из самых востребованных художников Бреста, чьи работы на сегодняшний день экспонируются на 5 персональных и совместных выставках в городе и за его пределами.

Один из самых востребованных художников Бреста открыл выставку в «Калiдоре»

Эмоциональные полотна с яркими сочными цветами. Четкие контуры заставляют обратить внимание на детали. Контрастные границы становятся выразительной частью художественного образа.

Один из самых востребованных художников Бреста открыл выставку в «Калiдоре»

По-новому окрашенная фуза (остатки старой краски с палитры для обогащения и усложнения цвета в новых работах), придает изображениям объем и фактуру.

Один из самых востребованных художников Бреста открыл выставку в «Калiдоре»

Жена, модель и муза – рядом с мужем на вернисаже, в словах и картинах, о ней и для нее. Впервые очутившись в серых, белых, старых кирпичных стенах «Калiдора», Анатолий Мелеховец понял, где его «Натюрморт на сером», «Радиоэфир на двоих», «Красная челка», «Дама с голубым веером» и еще два десятка других картин раскроют зрителю все свои тайны, расскажут сочные истории о мыслях и образах автора.

 
Теги: Брест
 
 
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