«Одна из успешнейших фирм планеты»: Лукашенко рассказал, за что любит Dana Holdings

Источник материала: KYKY

Прилетев с официальным визитом в Сербию, Александр Лукашенко появился в эфире государственного агентства Сербии Tanjug, пишет TUT.by. Там он объяснил, почему любит группу компаний Dana Holdings, принадлежащую сербским олигархам Каричам.

Напомним: Dana Holdings ведет тотальную застройку Минска. Благодаря владельцам Каричам, например, в городе теперь есть торговый центр Dana Mall и бизнес-центр Dana Center. На данный момент компании холдинга занимаются жилым кварталом «Минск – Мир» в районе бывшего аэропорта «Минск-1», а также комплексами Vogue и «Парк Челюскинцев» и тем самым бизнес-центром «Капитал Палас» на Октябрьской площади, которым возмущены минчане.

«Приехали, когда у вас непростые были времена. Приехали, попросили. Говорю: для сербов – пожалуйста. Это одна из успешнейших и одна из богатейших фирм нашей планеты, которая создает чудо. Чудесные образцы в строительной отрасли», – заявил Лукашенко.

«Мы поручили им создать самую продвинутую зону может быть и в Европе, самую современную – «Минск – Мир», где будет построен и финансовый центр, и офисные помещения. Туда уже пришли и с Ближнего Востока, и из Европы инвесторы – готовы с ними сотрудничать. Они строят центр Минска фактически. У нас 10 или 12 таких сербских компаний, которые работают на территории Беларуси. Мы также готовы здесь работать», – подчеркнул президент.

Международный финансовый центр в комплексе «Минск-Мир» заявлен как «всеобъемлющая экосистема, которая включает банковские, финансовые и вспомогательные услуги». Компания уже заявила о приходе в МФЦ тысячи инвесторов, «которые в совокупности внесут миллиарды долларов в прямые иностранные инвестиции и компании как внутри центра, так и за его пределами».