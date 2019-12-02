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На «стене Щеткиной» появилось новое смешное граффити

03.12.2019 18:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На каменном заборе, который находится во дворе жилых домов между улицами Карла Маркса, Володарского и проспектом Независимости, известном как «стена Щеткиной», появилась фраза: «Make Щеткина gray again» («Сделаем Щеткину снова серой»), сообщает Еврорадио.

Неизвестные авторы обыграли избирательный лозунг Дональда Трампа «Make America great again» («Сделаем Америку снова великой»).



Первые остросоциальное граффити с текстом «Это я придумала налог на безработицу» на этой стене появилось в начале 2017 года. В то время Марианна Щеткина занимала должность министра труда. Возможно, создатели нового граффити вдохновились недавним присвоением Щеткиной почетного звания «Заслуженный работник социальной защиты Республики Беларусь».
 
 
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На каменном заборе, который находится во дворе жилых домов между улицами Карла Маркса, Володарского и проспектом Независимости, известном как «стена Щеткиной»,...
 
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