В Беларуси стартовала кампания по поддержке детей с инвалидностью

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Международный день инвалидов отмечают в Минске. К этой дате приурочили старт информационной кампании «Просто дети». Она поддерживает ребят с ограниченными возможностями, передает телеканал «МИР 24».

Участники призывают граждан помогать тем, у кого есть проблемы психофизического развития. Им, прежде всего, нужны неравнодушие, моральная поддержка, ранняя диагностика и медпомощь. Проект реализуют Детский фонд ООН и Минздрав Беларуси при финансовой поддержке правительства России. Москва предоставит оборудование в клиники на 2,5 миллионов долларов, консультативную помощь окажут профильные врачи.

«Доказано, что в первые три года жизни путем раннего вмешательства ребенка можно подкорректировать пороки развития и ему ребенку возможность быть в социуме, то есть ходить на работу, общаться со сверстниками. Если этого не сделать, шансы на то, что он останется глубоким инвалидом, будут выше. Поэтому и создаются центры раннего вмешательства», – пояснил министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник.

«Мы хотим их видеть в тех же школах, где учатся другие дети, в молах, где другие дети что-то себе покупают. Для этого нам нужно подготовить общество, чтобы мы все помогали таким детям на улице и в школе, помогали получить хорошее образование», – отметил представитель ЮНИСЕФ в Беларуси Рашед Сарвар.

Также в центре Минска открыли выставку «Просто дети. Просто истории». Экспозиция под открытым небом – это пять историй ребят с инвалидностью.

