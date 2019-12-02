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Геннадий Давыдько: «Патриотизм женщины – это рожать, патриотизм мужчины – это платить налоги»
Источник материала: СТВ
Выборы в Палату представителей обсуждали в программе
Геннадий Давыдько, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Поэтому патриотизм женщины – это рожать, патриотизм мужчины – это платить налоги – работать, зарабатывать, платить налоги.
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Лилия Ананич, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Игорь Марзалюк:
Андрей Савиных, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
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Выборы в Палату представителей обсуждали в программе «В обстановке мира». Жильё для молодых семей и преференции социальному предпринимательству. С какими...
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