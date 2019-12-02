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Геннадий Давыдько: «Патриотизм женщины – это рожать, патриотизм мужчины – это платить налоги»

03.12.2019 21:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Выборы в Палату представителей обсуждали в программе «В обстановке мира».

Жильё для молодых семей и преференции социальному предпринимательству. С какими инициативами Лилия Ананич идёт в парламент

Избранный депутат Гайдукевич: «Более 150 наказов у меня лежат сейчас на столе, и я знаю, что люди спросят меня»

Геннадий Давыдько, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:  
Всё, сказанное перед этим, мне просто ложится на моё депутатское сердце, что называется. Спасибо, потому что то, что говорила Лилия Станиславовна – это я бы тоже хотел произнести. И, конечно, наказы в округе. Но самые главные темы и проблемы у меня – это демографическая. Которая влечёт за собой, естественно, и экономические вопросы, и социальные, и всё-всё-всё. И рабочие места.

Сейчас коэффициент рождаемости в Беларуси, по-моему, 1,8. Для того, чтобы через 100 лет нация белорусов осталась на Земле, надо, чтобы коэффициент рождаемости был хотя бы 2,3.

Поэтому патриотизм женщины – это рожать, патриотизм мужчины – это платить налоги – работать, зарабатывать, платить налоги.

Геннадий Давыдько: «Патриотизм женщины – это рожать, патриотизм мужчины – это платить налоги»

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Красивый слоган.

Лилия Ананич, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:  
Будем укреплять белорусскую семью.

Игорь Марзалюк:
Конечно, увеличивать количество и качество белорусской нации.

Андрей Савиных, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:  
Это стратегический подход.

Люди в материале: Геннадий Давыдько
 
 
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Выборы в Палату представителей обсуждали в программе «В обстановке мира». Жильё для молодых семей и преференции социальному предпринимательству. С какими...
 
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