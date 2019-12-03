Вышел трейлер нового фильма о Джеймсе Бонде

Источник материала: Tut.by

Вышел трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» от компании Universal Pictures. В роли агента 007 снова снялся Дэниэл Крэйг. Главного злодея сыграл Рами Малек, которого многие знают по роли Фредди Меркьюри в

фильме «Богемская рапсодия».

По сюжету Джеймс Бонд оставил оперативную службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Все меняется, когда на острове появляется его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ с просьбой о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого оказывается опаснее, чем предполагалось изначально. Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею, вооруженному опасным технологическим оружием.

Премьера фильма намечена на апрель 2020 года.

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