Это по любви. Известные футболисты, которые выбрали простушек

Источник материала: Tut.by

Известные футболисты далеко не всегда женятся на звездных красотках. Истории Роналду, Ракитича, Крыховяка и Иньесты доказывают, что и в мире селебрити есть место трогательным историям о Золушке.

Криштиану Роналду и продавец Джорджина

В ноябре СМИ сообщили, что Криштиану Роналду тайно женился на своей возлюбленной Джорджине Родригес. Еще в 2018-м Криш и Джорджина обручились и уже воспитывают общую дочь Алану-Мартину.

А как началась их история любви?

Считается, что впервые Криш увидел знойную брюнетку в VIP-зоне мероприятия из fashion-индустрии. На тот момент Джорджина работала консультантом в салоне Gucci и очень приглянулась португальцу. Они начали тайно встречаться. Роман Родригес и Роналду рассекретили в 2016 году, когда пару заметили вместе в парижском Диснейленде.

Джорджине практически сразу же пришлось уволиться из салона Gucci, так как репортеры поджидали ее у рабочего места, а папарацци атаковали на каждом шагу.

Известно, что до встречи с КриРо девушка работала официанткой в 13-тысячном родном городке на северо-востоке Испании и домработницей в Бристоле.

Отец Джорджины — выходец из Аргентины, который, к слову, и сам в молодости играл в футбол. Правда, до уровня земляка Лео Месси не дорос: его предел - низшие аргентинские лиги.

Родители возлюбленной Роналду разошлись, когда она была совсем маленькой. Сейчас мать девушки живет в Италии, отец вернулся в Аргентину. Связь с родителями Родригес не поддерживает.

Иван Ракитич и официантка Ракель

Хорватский футболист Иван Ракитич говорит, что добиться сердца испанской красавицы Ракель было точно не легче, чем выиграть Лигу чемпионов.

Иван впервые увидел Ракель в баре отеля, где остановился перед подписанием контракта с «Севильей». Молодой хорват очень нервничал и предложил брату опрокинуть по бокалу чего покрепче перед отходом ко сну.

— Женщина, которая работала в баре отеля была… Вау! Это та часть фильма, в которой все происходит, словно в замедленной съемке. Она была прекрасна, — откровенничал в интервью Иван.

В тот же вечер он сказал брату, что женится на этой официантке. Правда, завести с ней диалог футболисту было сложно: на тот момент будущая звезда «Барселоны» не говорил по-испански, а знания немецкого, английского, французского и хорватского в разговоре с Ракель не помогли.

После подписания контракта с «Севильей» хорват еще три месяца жил в том отеле и каждый день пил очень много кофе и апельсиновой фанты (под предлогом чаще видеть Ракель).

Когда Ракитич переехал в собственный дом, то испугался, что все кончено, так как случайные встречи с Ракель прекратятся, а приглашение на ужин испанка никак не хотела принимать.

— Она никогда не говорила «нет», но всегда оправдывалась, что ей приходится работать, а затем спать.

Ракель смущало, что Ракитич — профессиональный футболист, который в любой день может переехать в другую страну.

Ивану пришлось приложить немало усилий, чтобы закрепиться в «Севилье» и доказать серьезность своих намерений Ракель и ее семье.

— Это была самая сложная штука, которую я когда-либо делал в жизни. Это тяжелее, чем победа в Лиге чемпионов, и потребовалось почти столько же времени, — вспоминал период ухаживаний футболист.

Сейчас у Ивана и Ракель двое дочерей. Футболист уверен, что благодаря поддержке жены и новому источнику мотивации и вдохновения его карьера вышла на новый уровень — в ней нашлось место «Барселоне» и финалу ЧМ-2018.

Гжегож Крыховяк и менеджер по продажам Селия

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной Польши Гжегож Крыховяк познакомился со своей возлюбленной Селией во Франции. Гжегож учился в университете Лиона, а его будущая жена проходила там практику в магазине сантехник. Поляк заглянул в тот магазин, чтобы купить плитку в квартиру, и в такой обстановке впервые встретил привлекательную Селию.

Девушка сразу обратила внимание на высокого симпатичного клиента.

— Увидев его, я подумала: «Боже мой, какой красивый! — вспоминала Селия. — Сначала он, казалось, совсем меня не заметил, потому что я сидела за столом. Но был импульс, что он должен увидеть меня, узнать, что я существую.

Я встала, начала ходить по залу, делая вид, что записываю цены. И это сработало! Он подошел ко мне и сказал по-французски: „Добрый день, мадемуазель“. Мне очень понравился его акцент. Он соблазнил меня тем, что говорит. И эта улыбка…».

Крыховяк не растерялся и в тот же день попросил у красавицы телефон. Правда, на свидание с незнакомцем 19-летнюю Селию не пустили родители. Когда встреча все-таки состоялась, Гжегож сказал, что он простой 21-летний студент.

Уже позже Крыховяк признался, что он еще и футболист, но девушка была далека от этого вида спорта и не слишком впечатлилась новым фактом.

После окончания учебы Гжегож и его французская подруга съехались. Сейчас Крыховяк вместе с Селией живут в Москве, вместе ходят в театры, рестораны высокой кухни и много путешествуют по миру. Селия строит карьеру модели.

Андрес Иньеста и парикмахер Анна

Футболист «Барселоны» и звезда сборной Испании Андрес Иньеста встретил свою будущую жену на вечеринке у друзей.

Андреса к тому моменту знали все. Как и знали, что его сердце свободно. Анна сразу обратила внимание на игрока сборной, но скромность не позволяла ей познакомиться первой. Инициативу проявил Иньеста. Он начал диалог с вопроса, чем занимается девушка. И Анна без колебаний ответила:

— Я парикмахер, а ты?

Она подкупила звездного футболиста своей искренностью и естественностью. Молодые люди продолжили общаться в компаниях общих знакомых, но начать романтические отношения долго не решались. Иньеста боялся получить отказ.

Когда журналисты начали регулярно замечать Анну на матчах «Барсы», то быстро догадались, что теперь они с Андресом — официально пара. На многочисленные вопросы «когда же свадьба?» Иньеста без раздумий отвечал: «Да хоть завтра!».

В 2012-м самый титулованный испанский игрок, которого так и не смогла покорить ни одна популярная модель, женился на обычном парикмахере Анне. Сейчас у четы уже четверо детей — младший сын Ромео родился в июне 2019 года.