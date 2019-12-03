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Это по любви. Известные футболисты, которые выбрали простушек
Источник материала: Tut.by
Известные футболисты далеко не всегда женятся на звездных красотках. Истории Роналду, Ракитича, Крыховяка и Иньесты доказывают, что и в мире селебрити есть место трогательным историям о Золушке.
Криштиану Роналду и продавец Джорджина
В ноябре СМИ сообщили, что Криштиану Роналду тайно женился на своей возлюбленной Джорджине Родригес. Еще в 2018-м Криш и Джорджина обручились и уже воспитывают общую дочь Алану-Мартину.
А как началась их история любви?
Считается, что впервые Криш увидел знойную брюнетку в VIP-зоне мероприятия из fashion-индустрии. На тот момент Джорджина
Джорджине практически сразу же пришлось уволиться из салона Gucci, так как репортеры поджидали ее у рабочего места, а папарацци атаковали на каждом шагу.
Известно, что до встречи с КриРо девушка работала официанткой в 13-тысячном родном городке на северо-востоке Испании и домработницей в Бристоле.
Отец Джорджины — выходец из Аргентины, который, к слову, и сам в молодости играл в футбол. Правда, до уровня земляка Лео Месси не дорос: его предел - низшие аргентинские лиги.
Родители возлюбленной Роналду разошлись, когда она была совсем маленькой. Сейчас мать девушки живет в Италии, отец вернулся в Аргентину. Связь с родителями Родригес не поддерживает.
Иван Ракитич и официантка Ракель
Хорватский футболист Иван Ракитич говорит, что добиться сердца испанской красавицы Ракель было точно не легче, чем выиграть Лигу чемпионов.
Иван впервые увидел Ракель в баре отеля, где остановился перед подписанием контракта с «Севильей». Молодой хорват очень нервничал и предложил брату опрокинуть по бокалу чего покрепче перед отходом ко сну.
— Женщина, которая работала в баре отеля была… Вау! Это та часть фильма, в которой все происходит, словно в замедленной съемке. Она была прекрасна, —
В тот же вечер он сказал брату, что женится на этой официантке. Правда, завести с ней диалог футболисту было сложно: на тот момент будущая звезда «Барселоны» не говорил по-испански, а знания немецкого, английского, французского и хорватского в разговоре с Ракель не помогли.
После подписания контракта с «Севильей» хорват еще три месяца жил в том отеле и каждый день пил очень много кофе и апельсиновой фанты (под предлогом чаще видеть Ракель).
Когда Ракитич переехал в собственный дом, то испугался, что все кончено, так как случайные встречи с Ракель прекратятся, а приглашение на ужин испанка никак не хотела принимать.
— Она никогда не говорила «нет», но всегда оправдывалась, что ей приходится работать, а затем спать.
Ракель смущало, что Ракитич — профессиональный футболист, который в любой день может переехать в другую страну.
Ивану пришлось приложить немало усилий, чтобы закрепиться в «Севилье» и доказать серьезность своих намерений Ракель и ее семье.
— Это была самая сложная штука, которую я когда-либо делал в жизни. Это тяжелее, чем победа в Лиге чемпионов, и потребовалось почти столько же времени, — вспоминал период ухаживаний футболист.
Сейчас у Ивана и Ракель двое дочерей. Футболист уверен, что благодаря поддержке жены и новому источнику мотивации и вдохновения его карьера вышла на новый уровень — в ней нашлось место «Барселоне» и финалу ЧМ-2018.
Гжегож Крыховяк и менеджер по продажам Селия
Полузащитник московского «Локомотива» и сборной Польши Гжегож Крыховяк познакомился со своей возлюбленной Селией во Франции. Гжегож учился в университете Лиона, а его будущая жена проходила там практику в магазине сантехник. Поляк заглянул в тот магазин, чтобы купить плитку в квартиру, и в такой обстановке впервые встретил привлекательную Селию.
Девушка сразу обратила внимание на высокого симпатичного клиента.
— Увидев его, я подумала: «Боже мой, какой красивый! —
Я встала, начала ходить по залу, делая вид, что записываю цены. И это сработало! Он подошел ко мне и сказал по-французски: „Добрый день, мадемуазель“. Мне очень понравился его акцент. Он соблазнил меня тем, что говорит. И эта улыбка…».
Крыховяк не растерялся и в тот же день попросил у красавицы телефон. Правда, на свидание с незнакомцем 19-летнюю Селию не пустили родители. Когда встреча все-таки состоялась, Гжегож сказал, что он простой 21-летний студент.
Уже позже Крыховяк признался, что он еще и футболист, но девушка была далека от этого вида спорта и не слишком впечатлилась новым фактом.
После окончания учебы Гжегож и его французская подруга съехались. Сейчас Крыховяк вместе с Селией живут в Москве, вместе ходят в театры, рестораны высокой кухни и много путешествуют по миру. Селия строит карьеру модели.
Андрес Иньеста и парикмахер Анна
Футболист «Барселоны» и звезда сборной Испании Андрес Иньеста встретил свою будущую жену на вечеринке у друзей.
Андреса к тому моменту знали все. Как и знали, что его сердце свободно. Анна сразу обратила внимание на игрока сборной, но скромность не позволяла ей познакомиться первой. Инициативу проявил Иньеста. Он начал диалог с вопроса, чем занимается девушка. И Анна без колебаний ответила:
— Я парикмахер, а ты?
Она подкупила звездного футболиста своей искренностью и естественностью. Молодые люди продолжили общаться в компаниях общих знакомых, но начать романтические отношения долго не решались. Иньеста боялся получить отказ.
Когда журналисты начали регулярно замечать Анну на матчах «Барсы», то быстро догадались, что теперь они с Андресом — официально пара. На многочисленные вопросы «когда же свадьба?» Иньеста без раздумий отвечал: «Да хоть завтра!».
В 2012-м самый титулованный испанский игрок, которого так и не смогла покорить ни одна популярная модель, женился на обычном парикмахере Анне. Сейчас у четы уже четверо детей — младший сын Ромео родился в июне 2019 года.
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Известные футболисты далеко не всегда женятся на звездных красотках. Истории Роналду, Ракитича, Крыховяка и Иньесты доказывают, что и в мире селебрити есть место...
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