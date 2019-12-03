Колонка Тамары Лисицкой: Папа может!

Источник материала: Аргументы и факты

Мы - опытные ходоки в поликлинику. Мы знаем, что там нас будут ждать испытания и придется побороться за место под дверью педиатра.

Вот, значит, взяли мы талон, вышли ранехонько, водицей запаслись, чтобы долгую осаду выдержать, гаджеты зарядили... Приходим к кабинету, а там... О-о-ой... Там что-то не так...

И народу не очень много, видно не сезон еще. Да еще из десяти взрослых шестеро - отцы.

- Здрасьте вам, - говорю, - люди добрые. Вот мой талон на такое-то время.

Ортодоксальное женское сообщество в таких случаях немедленно отзывается, и ты сходу получаешь всю информацию:

вот у женщины талон на полчаса раньше, а она еще ожидает;

тут все равно по «живой» очереди, так что будете за мной;

они сами вызывают иногда;

и т. д.

А тут - тишина. Отцы несколько удивлены моей откровенностью, кивают и молчат.

- А что, - продолжаю я, - есть ли уже какая-то тенденция? Талоны действуют или очередь?

- Да вроде очередь, - задумчиво оглядывается один из отцов.

Проходит минут 6, открывается заветная педиатрическая дверь, оттуда кто-то выходит. И вот он, острый момент. Секунды решают. Сейчас бы понять иерархию...

Отец, сидящий у двери, смотрит на часы, грустно кивает:

- Заходите, у вас же время.

И мы идем в кабинет. А через три минуты возвращаемся уже со справкой. И все спокойны.

И вот думаю - в чем дело? В том ли, что поликлиники - традиционно женское поле битвы и дамы уже на генетическом уровне обросли доспехами? Женщины идут в поликлинику с мечом в сумочке, с огнем в глазах. Идут, чтобы победить. А для мужчины поликлиника полем боя не является. Слишком мелко.

Ну и у женщины всегда какой-то суп недоварен или младшего еще надо успеть забрать. А мужчина, если уж выбрался, то основательно, солидно и только этим делом занимается. Только одним делом. Ну, еще телефоном.

И эмоции, эмоции. Женщина идет в общество со своей бедой, с горюшком, с необходимостью сделать эту очередную бумагу, потерять время, подхватить вирус...

А мужчина идет просто сделать справку.

К чему это я? К тому, что давно пора передать все дела в поликлиниках мужчинам. Пусть мужчины водят детей и делают всякие справки. И сразу же система начнет меняться, вот увидите. Сразу оно как-то все причешется, станет спокойным и четким.