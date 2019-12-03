Колонка Тамары Лисицкой: Папа может!

Мы - опытные ходоки в поликлинику. Мы знаем, что там нас будут ждать испытания и придется побороться за место под дверью педиатра.
Вот, значит, взяли мы талон, вышли ранехонько, водицей запаслись, чтобы долгую осаду выдержать, гаджеты зарядили... Приходим к кабинету, а там... О-о-ой... Там что-то не так...
И народу не очень много, видно не сезон еще. Да еще из десяти взрослых шестеро - отцы.
- Здрасьте вам, - говорю, - люди добрые. Вот мой талон на такое-то время.
Ортодоксальное женское сообщество в таких случаях немедленно отзывается, и ты сходу получаешь всю информацию:
- вот у женщины талон на полчаса раньше, а она еще ожидает;
- тут все равно по «живой» очереди, так что будете за мной;
- они сами вызывают иногда;
- и т. д.
А тут - тишина. Отцы несколько удивлены моей откровенностью, кивают и молчат.
- А что, - продолжаю я, - есть ли уже какая-то тенденция? Талоны действуют или очередь?
- Да вроде очередь, - задумчиво оглядывается один из отцов.
Проходит минут 6, открывается заветная педиатрическая дверь, оттуда кто-то выходит. И вот он, острый момент. Секунды решают. Сейчас бы понять иерархию...
Отец, сидящий у двери, смотрит на часы, грустно кивает:
- Заходите, у вас же время.
И мы идем в кабинет. А через три минуты возвращаемся уже со справкой. И все спокойны.
И вот думаю - в чем дело? В том ли, что поликлиники - традиционно женское поле битвы и дамы уже на генетическом уровне обросли доспехами? Женщины идут в поликлинику с мечом в сумочке, с огнем в глазах. Идут, чтобы победить. А для мужчины поликлиника полем боя не является. Слишком мелко.
Ну и у женщины всегда какой-то суп недоварен или младшего еще надо успеть забрать. А мужчина, если уж выбрался, то основательно, солидно и только этим делом занимается. Только одним делом. Ну, еще телефоном.
И эмоции, эмоции. Женщина идет в общество со своей бедой, с горюшком, с необходимостью сделать эту очередную бумагу, потерять время, подхватить вирус...
А мужчина идет просто сделать справку.
К чему это я? К тому, что давно пора передать все дела в поликлиниках мужчинам. Пусть мужчины водят детей и делают всякие справки. И сразу же система начнет меняться, вот увидите. Сразу оно как-то все причешется, станет спокойным и четким.