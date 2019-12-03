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В Минске парень во время вечеринки получил перелом черепа
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске местный житель получил тяжёлые травмы во время вечеринки с малознакомыми людьми.
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Молодые люди вышли на лестничную площадку. От удара в спину юноша упал на лестницу. Прибывшие медики диагностировали перелом черепа, разрыв печени и иные телесные повреждения. Пострадавший госпитализирован.
Возбуждено уголовное дело. Действиям участников конфликта даётся правовая оценка.
В МВД отмечают, что «вписки» и «флэты» требуют пристального внимания правоохранителей, поскольку на таких вечеринках собираются незнакомые люди и в некоторых случаях употребляются наркотики.
Летом 2019 года в Копыле мужчина попытался присоединиться к компании молодых людей, но они не захотели с ним общаться.
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Новости Беларуси. В Минске местный житель получил тяжёлые травмы во время вечеринки с малознакомыми людьми. Как сообщает МВД Беларуси, 23-летний парень отдыхал...
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