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В Минске парень во время вечеринки получил перелом черепа

04.12.2019 17:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске местный житель получил тяжёлые травмы во время вечеринки с малознакомыми людьми. 

Как сообщает МВД Беларуси, 23-летний парень отдыхал вместе с молодыми людьми и несовершеннолетними из разных районов Минска. Участники весёлого времяпрепровождения выпивали, и в какой-то момент произошёл конфликт. 

Молодые люди вышли на лестничную площадку. От удара в спину юноша упал на лестницу. Прибывшие медики диагностировали перелом черепа, разрыв печени и иные телесные повреждения. Пострадавший госпитализирован. 

Возбуждено уголовное дело. Действиям участников конфликта даётся правовая оценка. 

В МВД отмечают, что «вписки» и «флэты» требуют пристального внимания правоохранителей, поскольку на таких вечеринках собираются незнакомые люди и в некоторых случаях употребляются наркотики. 

Летом 2019 года в Копыле мужчина попытался присоединиться к компании молодых людей, но они не захотели с ним общаться. 

Тогда гражданин ранил ножом одного из парней – подробности здесь

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске местный житель получил тяжёлые травмы во время вечеринки с малознакомыми людьми.  Как сообщает МВД Беларуси, 23-летний парень отдыхал...
 
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