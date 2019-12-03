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Александр Лукашенко рассказал о проблемах, которые нужно решить новому губернатору Минской области
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел совещание с активом Минской области. Кадровое решение Президента Беларуси депутаты облсовета поддержали единогласно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Столичная область по многим показателям – лидер. Но среди нерешенных проблем – сокращение количества предприятий, напряженность на рынке труда, высокая зависимость от сырьевых рынков, падение объема прямых иностранных инвестиций. Все эти вопросы должен решить новый губернатор Александр Турчин. В том числе – повышать зарплаты.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел совещание с активом Минской области. Кадровое решение Президента Беларуси депутаты облсовета поддержали...
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