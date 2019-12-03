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Александр Лукашенко рассказал о проблемах, которые нужно решить новому губернатору Минской области

04.12.2019 17:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел совещание с активом Минской области. Кадровое решение Президента Беларуси депутаты облсовета поддержали единогласно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Какие задачи Президент поставил перед новым губернатором Минской области Александром Турчиным

Александр Лукашенко рассказал о проблемах, которые нужно решить новому губернатору Минской области

Столичная область по многим показателям – лидер. Но среди нерешенных проблем – сокращение количества предприятий, напряженность на рынке труда, высокая зависимость от сырьевых рынков, падение объема прямых иностранных инвестиций. Все эти вопросы должен решить новый губернатор Александр Турчин. В том числе – повышать зарплаты.

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Александр Лукашенко рассказал о проблемах, которые нужно решить новому губернатору Минской области

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Не надо формировать вот эти надстройки и прочие концерны, объединения. Надо идти от земли. Надо посмотреть на эти хозяйства. Посмотреть, может, где-то кого-то объединить – два-три хозяйства. Под что? Под производство надо объединять эти земли, не забывая о деревнях, потому что там живут люди. У нас сегодня много желающих взять землю. «Дайте, Александр Григорьевич, мне землю». Я говорю: «А людей кому отдадим?». К примеру, в том же Снове, Дзержинске, лучших наших хозяйствах и не только лучших. Они же огромную социальную нагрузку несут: Дома культуры, детские сады, школы. Какой председатель облисполкома, райисполкома доберется быстрее руководителя до этих коллективов – учителей, врачей и так далее? Никто. Это огромная социальная нагрузка, поэтому я и телепаюсь с колхозами, совхозами, по-старому говоря, потому что вы несете большую социальную нагрузку.

Александр Лукашенко рассказал о проблемах, которые нужно решить новому губернатору Минской области

Александр Лукашенко рассказал о проблемах, которые нужно решить новому губернатору Минской области

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Люди в материале: Александр Лукашенко, Александр Турчин
 
 
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел совещание с активом Минской области. Кадровое решение Президента Беларуси депутаты облсовета поддержали...
 
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