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БЖД пустит дополнительные поезда на рождественские и новогодние праздники

04.12.2019 17:30 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

БЖД пустит дополнительные поезда на рождественские и новогодние праздники
Официальный сайт Белорусской железной дороги

С 25 декабря 2019 года по 11 января 2020 года Белорусская железная дорога назначила 88 дополнительных составов во внутриреспубликанском сообщении и увеличила периодичность курсирования поездов, сообщает пресс-служба БЖД.

БЖД пустит дополнительные поезда на рождественские и новогодние праздники C 8 декабря начнет курсировать скоростной поезд Витебск – Минск

Отмечается, что поезда будут курсировать по наиболее востребованным у пассажиров маршрутам: Минск – Гомель, Минск – Брест, Минск – Пинск, Минск – Калинковичи – Гомель, Мозырь (ст. Козенки) – Минск. Реализация проездных документов на поезда межрегиональных линий в пределах республики открывается за 45 суток до отправления.

При этом работа по назначению дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники будет продолжена. Возможно, будут добавлены поезда на международных маршрутах.

Более подробную информацию о времени отправления назначенных дополнительных поездов можно получить на сайте БЖД, в кассах, а также по телефону Контакт-центра 105.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Во внутриреспубликанском сообщении дополнительно назначены 88 поездов.
 
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