БЖД пустит дополнительные поезда на рождественские и новогодние праздники

Источник материала: Аргументы и факты

С 25 декабря 2019 года по 11 января 2020 года Белорусская железная дорога назначила 88 дополнительных составов во внутриреспубликанском сообщении и увеличила периодичность курсирования поездов, сообщает пресс-служба БЖД.

Отмечается, что поезда будут курсировать по наиболее востребованным у пассажиров маршрутам: Минск – Гомель, Минск – Брест, Минск – Пинск, Минск – Калинковичи – Гомель, Мозырь (ст. Козенки) – Минск. Реализация проездных документов на поезда межрегиональных линий в пределах республики открывается за 45 суток до отправления.

При этом работа по назначению дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники будет продолжена. Возможно, будут добавлены поезда на международных маршрутах.