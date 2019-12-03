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Минчане стали меньше есть картофеля, сахара и хлеба

04.12.2019 18:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Жители столицы больше всего денег тратят на питание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 38% семейного бюджета. На втором и третьем местах – траты на платные услуги и непродовольственные товары, по 29% соответственно.

Статистики подсчитали, что минчане стали больше есть молочных продуктов, овощей, фруктов и мяса. И сократили потребление хлеба, картофеля и сахара. Яиц меньше есть не стали, как и в 2018 году, –  по 19 штук на человека за 9 месяцев. Эти данные составлены без учета данных общепита.

Минчане стали меньше есть картофеля, сахара и хлеба

Что касается жителей других стран, то меньше всего на еду тратят жители Люксембурга – 8 % семейного бюджета.

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Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Жители столицы больше всего денег тратят на питание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 38% семейного бюджета. На втором и третьем...
 
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