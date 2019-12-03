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Клирик о чудесах, которые происходят в праздник Введения во Храм Пресвятой Богородицы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Православные верующие отмечают Введение во Храм Пресвятой Богородицы – один из главных христианских праздников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По преданию, Марию, будущую Богоматерь, родители торжественно ввели в Иерусалимский храм, исполняя обет посвятить своего ребенка служению Богу. О тех событиях и вспоминают во всех православных храмах. Считается, что молитвы, обращенные сегодня к Богородице, обязательно будут услышаны.
Василий Нелидкин, клирик Минского Свято-Духова Кафедрального Собора:
По народным приметам, с Введения зима полноправно вступает в свои права. Если в этот день морозная погода, то в ближайшее время следует ждать холодов. И наоборот.
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Новости Беларуси. Православные верующие отмечают Введение во Храм Пресвятой Богородицы – один из главных христианских праздников, сообщили в программе Новости...
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