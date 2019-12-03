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Женщина необычным способом выкрала из магазина шубу стоимостью в 3 тысячи долларов

04.12.2019 17:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В одном из минских магазинов женщина решила заменить свою старую шубу на новую, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Женщина необычным способом выкрала из магазина шубу стоимостью в 3 тысячи долларов

Женщина необычным способом выкрала из магазина шубу стоимостью в 3 тысячи долларов

Придя в торговый центр, она выбрала вещь подороже и направилась в раздевалку. Там женщина сняла магнитную бирку и сложила свою старую шубу в пакет, с которым спокойно вышла из магазина.

Женщина необычным способом выкрала из магазина шубу стоимостью в 3 тысячи долларов

Наталья Ганусевич, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома:
В Центральное РУВД г. Минска обратились представители столичного магазина с просьбой об оказании помощи в возврате шубы общей стоимостью 6100 рублей, которая похищена неизвестным лицом.В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что причастной к хищению шубы оказалась 36-летняя жительница Минского района.

Женщина необычным способом выкрала из магазина шубу стоимостью в 3 тысячи долларов


Известно, что продать дорогостоящую вещь женщина не успела. Ее задержали правоохранители. Шубу у любительницы меха изъяли. 

Люди в материале: Наталья Ганусевич
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В одном из минских магазинов женщина решила заменить свою старую шубу на новую, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Придя в...
 
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