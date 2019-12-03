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Женщина необычным способом выкрала из магазина шубу стоимостью в 3 тысячи долларов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В одном из минских магазинов женщина решила заменить свою старую шубу на новую, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Придя в торговый центр, она выбрала вещь подороже и направилась в раздевалку. Там женщина сняла магнитную бирку и сложила свою старую шубу в пакет, с которым спокойно вышла из магазина.
Наталья Ганусевич, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома:
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Новости Беларуси. В одном из минских магазинов женщина решила заменить свою старую шубу на новую, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Придя в...
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