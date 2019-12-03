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В Минске появится новый жилой квартал: где и когда построят?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На карте столицы появится новый жилой квартал в микрорайоне «Красный Бор», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В ближайшее время в эксплуатацию введут две панельные 19-этажки вдоль улицы Скрипникова. Первую сдадут в декабре, вторую – в 2020 году. Недостаток в социальной инфраструктуре также восполнят. В квартале возводится многоуровневый паркинг на 200 машиномест и построен физкультурно-оздоровительный комплекс.
Завершат жилую застройку два монолитно-каркасных дома вдоль улицы Притыцкого. Их возведут по индивидуальным проектам.
Построят ли арендное жильё в городах-спутниках Минска?
Освоение микрорайона завершится возведением школы на 780 учеников и детских садов. Территория для них уже зарезервирована внутри застройки.
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Новости Беларуси. На карте столицы появится новый жилой квартал в микрорайоне «Красный Бор», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В ближайшее...
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