ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мировые лидеры пошутили на саммите НАТО над Трампом

04.12.2019 19:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Политики обсуждали длинную импровизированную пресс-конференцию президента США в начале дня.

На встрече НАТО премьер-министры Канады Джастин Трюдо, Великобритании Борис Джонсон, Нидерландов Марк Рютте и президент Франции Эммануэль Макрон, вероятно, смеялись над длинной пресс-конференцией президента США Дональда Трампа. Видео шуток мировых лидеров опубликовал в Twitter Power & Politics, сообщает liga.net.

"Никто не называет имени Дональда Трампа, но, похоже, они обсуждают его длительную импровизированную пресс-конференцию ранее сегодня", - говорится в сообщении.

"Так вот почему вы опоздали?" - Джонсон обратился к Макрону.

"Он опоздал, потому что его импровизированная пресс-конференция длилась 40 минут О, да, да, да. Он объявил " - сказал Трюдо.

После этого реплику говорит Макрон, который стоит спиной к камере и его слов не слышно.

"Вы бы видели, как отпали челюсти его команды", - заявил Трюдо, делая характерный жест рукой.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Политики обсуждали длинную импровизированную пресс-конференцию президента США в начале дня.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Могу получать 3000 евро, но надо отработать 320 часов». Наши врачи - о работе за границей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
04.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика