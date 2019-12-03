Эти белорусы захватили топ российского Apple Music в 2019 году

Источник материала: Tut.by

В топ самых прослушиваемых в России треков 2019 года в Apple Music попало несколько песен белорусов. Рейтинг из 100 популярных композиций уходящего года компания опубликовала сегодня.





В топ-100 самых популярных в этом году песен у россиян в Apple Music попали треки Тимы Белорусских, Макса Коржа, ЛСП и CYGO. При этом чаще всего в рейтинге упоминается Тимофей Морозов (Тима Белорусских). Его треки «Незабудка», «Мокрые кроссы», «Витаминка», «Я больше не напишу», «Найду тебя» и «Поезда» разместились на 4, 6, 8 и 24, 84 и 94 строчках рейтинга соответственно.

Попал в рейтинг и Макс Корж. Его трек «Шантаж» оказался на 40 строчке, «Два типа людей» на 55, а «Горы по колено» — на 79.

Трек ЛСП, Егора Крида и Федука «Холостяк» расположился на 59 месте, а CYGO Panda E — на 72.

Топ-20 самых прослушиваемых треков в Apple Music в России 1. Грустный дэнс (feat. Артём Качер)

Artik & Asti

2. Life — Zivert

3. bad guy — Billie Eilish

4. «Незабудка» — Тима Белорусских

5. «Девочка-война» — HammAli & Navai

6. «Мокрые кроссы» — Тима Белорусских

7. Old Town Road (feat. Billy Ray Cyrus) [Remix]

Lil Nas X

8. «Витаминка» — Тима Белорусских

9. NBA — RSAC

10. «Плакала» — KAZKA 11. «Зацепила» — Артур Пирожков

12. «До встречи на танцполе» — GAYAZOV$ BROTHER$

13. «Прятки» — HammAli & Navai

14. 7 rings — Ariana Grande

15. «Зеленые волны» — Zivert

16. Gimme the Loot — Big Baby Tape

17. «Малиновый свет» — Леша Свик

18. «Юморист» — FACE

19. Sayonara детка (feat. Era Istrefi) — Элджей

20. «Аллея» — JONY

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