|
Эти белорусы захватили топ российского Apple Music в 2019 году
Источник материала: Tut.by
В топ самых прослушиваемых в России треков 2019 года в Apple Music попало несколько песен белорусов. Рейтинг из 100 популярных композиций уходящего года компания
В топ-100 самых популярных в этом году песен у россиян в Apple Music попали треки Тимы Белорусских, Макса Коржа, ЛСП и CYGO. При этом чаще всего в рейтинге упоминается Тимофей Морозов (Тима Белорусских). Его треки «Незабудка», «Мокрые кроссы», «Витаминка», «Я больше не напишу», «Найду тебя» и «Поезда» разместились на 4, 6, 8 и 24, 84 и 94 строчках рейтинга соответственно.
Попал в рейтинг и Макс Корж. Его трек «Шантаж» оказался на 40 строчке, «Два типа людей» на 55, а «Горы по колено» — на 79.
Трек ЛСП, Егора Крида и Федука «Холостяк» расположился на 59 месте, а CYGO Panda E — на 72.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В топ самых прослушиваемых в России треков 2019 года в Apple Music попало несколько песен белорусов. Рейтинг из 200 популярных композиций уходящего года компания...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)