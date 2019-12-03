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«Резкого роста не ожидается». Чиновники о ценах к новому году на елки, конфеты и шампанское

04.12.2019 19:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Торговля и общепит готовы обеспечить белорусов всем необходимым к праздникам. Об этом рассказал начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Михаил Жигало. Кроме того, с середины декабря по всей стране заработают елочные базары и новогодние ярмарки.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Несмотря на то, что до праздников еще почти месяц, в магазинах и на рынках уже во всю идет праздничная торговля новогодней атрибутикой, сувенирами и подарками. Ассортимент огромный — на любой вкус и кошелек. Столичная торговля обещает 1,5 тысячи разнообразных распродаж, акций и скидок в декабре.

Чтобы все все успели купить и отпраздновать в предпраздничные и праздничные дни по всей стране магазины, торговые центры, кафе и рестораны продлили режим работы. На 4 декабря работать дольше стали около 800 торговых объектов и примерно 500 общепитов.

— В период праздников пройдет больше в Беларуси пройдет 900 ярмарок, — рассказывает Михаил Жигало.

Торговля обещает завалить рынок шампанским

По его словам, торговля запасается конфетами и шампанским, ведь спрос на этот товар сейчас будет большой.

— До конца года кондитерские фабрики концерна «Белгоспищепром» собираются произвести 2,1 миллиона сладких новогодних подарков. В магазинах сейчас продается около 50 разновидностей наборов отечественного производства весом от 0,3 до 3 килограммов. Отпускные цены у производителей от 3,67 рубля до 65 рублей в зависимости от комплектации и веса, — продолжает Михаил Жигало. — Есть широкий ассортимент белорусского шампанского и игристых вин, около 40 наименований. Розничная цена на отечественное шампанское в бутылке объемом 0,75 литра от 4,99 до 6,55 рубля.

Только Минск к новогодним праздникам планирует продать миллион бутылок шипучего напитка.

Какие цены будут на елки?

Из непродовольственного магазины предлагают новогодние украшения — как отечественные, так и импортные. Начальник главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Алексей Романов отметил, что особой популярностью у минчан пользуются венки, шишки и стеклянные шары. Торговля в Минске планирует продать около 120 тысяч штук новогодних украшений.

Есть в продаже и детские карнавальные костюмы. В этом году белорусская легкая промышленность сшила их около сотни видов. Цены разные — от 10 до 75 рублей.

Привезли в магазины и искусственные новогодние деревья. В универмагах их больше 100 видов, 40 из них отечественного производства.

— Живые елки начнут продавать с 16 декабря. По всей стране заработает больше 1,1 тысячи елочных базаров, — говорит Михаил Жигало. — Стоимость натуральных елей будет зависеть от высоты дерева и будет стартовать от 5,83 рубля.

Подорожают ли елки из-за аукциона на елочные базары?

Алексей Романов добавил, что вчера в Минске впервые состоялся аукцион, на котором разыграли около 80 площадок для елочных базаров. Победители смогут 3 года на этих площадках торговать елками. Елочные базары будут работать с 22 по 31 декабря.

Естественно места с аукциона давались не бесплатно. Не подорожают ли из-за этого елки?

— Однозначно сказать, повлияет ли стоимость площадки на стоимость елей, которые будут там продаваться, сложно. Предприниматели, получившие право аренды таких площадок, заключают договор с лесхозами. У лесхозов тоже цены разные. Как договорятся, так и будут продавать. Скорее всего, какого-то резкого роста цен ожидать не стоит, — сказал Алексей Романов.

В прошлом году, по словам Алексея Романова, самые дорогие ели стоили по 35 рублей. Самые популярные были по высоте от 1 до 2 метров и их продавали по ценам до 21 рубля.

По нашим данным, цены доходили до 80 рублей.

Где будет проходить «Калядны кірмаш» с глинтвейном и бургерами?

Алексей Романов также напомнил, что с 14 декабря по 15 января около Дворца спорта и на Октябрьской площади развернется «Калядны кірмаш».

В торговых точках будут продаваться драники и блины с разными начинками, жареные улитки, бургеры и хот-доги, венгерские калачи, блюда белорусско-литовской кухни, шашлыки и закуски на мангале, мясо в тандыре, горячий глинтвейн и напитки, — перечисляет он.

Цены на глинтвейн, колбаски и прочее обещают на уровне прошлого года. Никаких особых гастрономических новинок не ожидается.

— В этом году новая праздничная ярмарка под названием «Метелица», которая начнет работу 22 декабря, появится на площадке у Комаровского рынка, — отметил Алексей Романов.

Известны уже и цены на новогодние детские утренники и взрослые корпоративы. Ориентировочная стоимость предновогодних мероприятий по республике останется почти на таком же уровне как и в прошлом году: детские утренники от 27 рублей на человека, корпоративы от 40 рублей, а в новогоднюю ночь — от 50 рублей на человека. В Минске дороже, чем в среднем по республике. От 50 рублей предновогодние корпоративы и от 100 рублей на человека в новогоднюю ночь.

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Теги: Минск
 
 
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли и Мингорисполком рассказали, как магазины и общепит подготовились к праздникам.
 
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