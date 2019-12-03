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Литва: Обобщенным символом эмигранта мог бы стать белорус за рулем фуры

04.12.2019 19:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Литве растет число работающих иностранцев.

Как сообщает Delfi, чаще всего вместе с литовцами работают белорусы, россияне и украинцы. По данным представителя CVMarket.lt Раймонды Татарелите, в течение двух лет количество иностранцев на литовском рынке удвоилось – с 0,8% в третьем квартале 2017 года до 1,8% в апреле-июне 2019 года.

Больше всего иностранцев (почти 17 000) работают водителями большегрузных машин, остальные — в сфере строительства и промышленности.

— Около 600 строителей, чуть больше штукатуров, 900 бетонщиков, 1200 сварщиков, больше 300 электриков, 120 поваров. Иностранцы работают не только простыми рабочими, 130 из них возглавляют основанные в Литве компании, учреждения или организация. В публичном пространстве появляется информация об иностранцах, которые работают не только в столице, но и в провинции, не только на стройке или за рулем авто, но и в офисах, – сказала Татарелите.

По данным опроса, проведенного CV Market, в котором участвовали 1196 работников литовских компаний, каждый 5 житель Литвы работает с коллегами-иностранцами. Чаще всего упоминают граждан Беларуси, России и Украины, наибольшее их число работает в транспортном и строительном секторах.


— В Литве обобщенным символом эмигранта мог бы стать украинец или белорус за рулем фуры как аналог поляка-сантехника, прославившегося на Западе в 2004–2005 гг., – сказала Татарелите.

11,3% участников опроса, работающих с иностранцами, сказали, что работают с россиянами или белорусами. 10,7% заметили, что работают с украинцами. На третьем месте по количеству упоминаний были эстонцы, латыши и поляки (6,4%), на четвертом — представители разных Западных европейских стран, которые обычно занимают руководящие должности (5,5%).

— Несмотря на то, что в последнее время работников из Украины стали переманивать Польша и Германия, можно смело прогнозировать, что количество иностранцев в Литве будет расти, — отметила Татарелите. — Поступает все больше резюме из Украины, Беларуси, стран Азии и даже более развитых чем Литва стран.

Отметим, что недавно Министерство здравоохранения Польши опубликовало статистику по врачам, которые уезжают из нашей страны в Польшу. Сейчас там работает 231 врач из Беларуси. А в Федеральной медицинской ассоциации Германии, по данным на 31 декабря 2018 года в Германии находилось 430 докторов из Беларуси. В соседнюю Литву белорусские врачи едут намного реже. В 2018 году лицензии медицинской практики практикующего врача были выданы двум докторам из Беларуси.
 
 
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