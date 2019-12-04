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Марина Ленчевская: «Для меня Александр Григорьевич – очень интересный собеседник, очень харизматичный человек»

04.12.2019 22:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Встречу Президента с депутатами Палаты представителей Национального собрания 6-го и 7-го созывов, которая состоится 5 декабря, обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Нас ожидает встреча двух созывов с Президентом Республики Беларусь. Что вы ждёте от этой встречи, какие, с вашей точки зрения, тезисы прозвучат и почему её называют исторической?

Марина Ленчевская: «Для меня Александр Григорьевич – очень интересный собеседник, очень харизматичный человек»

Марина Ленчевская, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Конечно, трепетная встреча. Всегда живое общение с лидером нации – это очень интересно. Тем более, для меня Александр Григорьевич – очень интересный собеседник, очень харизматичный человек. Мне очень нравится чувство юмора Александра Григорьевича. Всегда, конечно, с удовольствием его слушаю. Надеюсь, что прозвучат наставления, какие-то векторы, какие-то ориентиры нам, новому парламенту.

Этот парламент интересен ещё тем, что 40% парламента – это женщины. То есть это тоже впервые. 40! Здорово! Почему нет? И мне тоже интересна позиция лидера нашего государства, вот как он видит роль женщины в новом парламенте и, вообще, в принципе, в государстве, в формировании нашего гражданского общества.

Тоже, возможно, об этом будет идти речь. И 8 декабря, мы знаем, 20 лет будет нашему Союзному договору России и Беларуси. Тут тоже всех интересует эта тема. Мы все об этом говорим. Интересно, какие будут наши дальнейшие взаимоотношения. Об этой интеграции очень много говорят, сегодня работают над дорожной картой. Мне вот тоже интересна позиция главы государства, я надеюсь, что-то он расскажет нам.  

Люди в материале: Марина Ленчевская, Игорь Марзалюк
 
 
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Встречу Президента с депутатами Палаты представителей Национального собрания 6-го и 7-го созывов, которая состоится 5 декабря, обсуждали во время съёмок...
 
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