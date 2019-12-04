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Марина Ленчевская: «Для меня Александр Григорьевич – очень интересный собеседник, очень харизматичный человек»
Источник материала: СТВ
Встречу Президента с депутатами Палаты представителей Национального собрания 6-го и 7-го созывов, которая состоится 5 декабря, обсуждали во время съёмок программы
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Марина Ленчевская, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Тоже, возможно, об этом будет идти речь. И 8 декабря, мы знаем, 20 лет будет нашему Союзному договору России и Беларуси. Тут тоже всех интересует эта тема. Мы все об этом говорим. Интересно, какие будут наши дальнейшие взаимоотношения. Об этой интеграции очень много говорят, сегодня работают над дорожной картой. Мне вот тоже интересна позиция главы государства, я надеюсь, что-то он расскажет нам.
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Марина Ленчевская: «Для меня Александр Григорьевич – очень интересный собеседник, очень харизматичный человек»
Встречу Президента с депутатами Палаты представителей Национального собрания 6-го и 7-го созывов, которая состоится 5 декабря, обсуждали во время съёмок...
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