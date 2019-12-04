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Клишевич: «Смена поколений. Всё больше молодёжи мы можем видеть и в составе правительства, и в законодательных органах»
Источник материала: СТВ
Встречу Президента с депутатами Палаты представителей Национального собрания 6-го и 7-го созывов, которая состоится 5 декабря, обсуждали во время съёмок программы
Сергей Клишевич, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Я уверен, тоже эта тема прозвучит. Потому что, действительно, сегодня эта на поверхности тема лежит. И нам сегодня очень важно всё вот это перенять, научиться, посмотреть, как это происходит, посмотреть, что такое власть на самом деле. Это тоже сегодня очень интересно, важно понимать уже, может быть, не с общественной точки зрения, а уже с непосредственной властной верхушки, которая там есть. И я уверен, что эта тема прозвучит. И, конечно же, те вопросы, которые сегодня на поверхности лежат – это интеграция с Россией, это конституционная реформа. Я думаю, по ней мы увидим и услышим какие-то мнения главы государства, которыми, я думаю, тоже будем руководствоваться в нашей работе и в обсуждениях с нашими избирателями, нашими людьми, которые живут у нас в округах, для того чтобы принять, действительно, правильное, верное решение. Потому что я думаю, парламент это не обойдёт, в любом случае мы будем участвовать во всех этих процессах и своё мнение высказывать, если не принимать решение соответствующее.
Пётр Петровский, политический аналитик:
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Клишевич: «Смена поколений. Всё больше молодёжи мы можем видеть и в составе правительства, и в законодательных органах»
Встречу Президента с депутатами Палаты представителей Национального собрания 6-го и 7-го созывов, которая состоится 5 декабря, обсуждали во время съёмок...
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