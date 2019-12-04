Источник материала: Новости Волковыска

Утром среды, 4 декабря 2019 года, жители итальянского Милана обнаружили тысячи плывущих купюр по 100 евро в городском канале.

Утро в Милане началось не как обычно. Волнение горожан вызвало необычное явление – по городскому каналу плыли тысячи банкнот достоинством 100 евро. По словам очевидцев, купюр было так много, что они буквально покрывали поверхность воды.

Некоторые более рискованные итальянцы не побоялись низкой температуры воздуха и прыгнули за деньгами. К разочарованию прохожих вскоре выяснилось, что все деньги фальшивые.

На данный момент остаётся неясным, каким образом и по какой причине купюры в таком количестве попали в канал.