﻿ Действенная помощь. В Солигорске появится помещение, где смогут ночевать бездомные люди. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Действенная помощь. В Солигорске появится помещение, где смогут ночевать бездомные люди

04.12.2019 22:48 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Солигорске запустили новый проект по социальной реабилитации, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Его с весны реализует центр местного пребывания для лиц без определенного места жительства. Специалисты каждый день встречаются с гражданами, которые по разным обстоятельствам оказались в тяжелых жизненных условиях и оказывают им помощь.

Действенная помощь. В Солигорске появится помещение, где смогут ночевать бездомные люди

Сергей Попов, директор Солигорского районного центра временного пребывания для лиц без определенного места жительства:
Оказали помощь одному человеку в восстановлении документов полностью с нуля. Сейчас идет работа по подготовке документов на установку пенсии ему по инвалидности. Плюс нашли двух родственников. Эта семья в результате разговора с ними оказала материальную помощь нам на приобретение тех документов, которых у человека не было. Оказываем помощь психолога, социального работника.

Действенная помощь. В Солигорске появится помещение, где смогут ночевать бездомные люди

Главным образом, центр решил важный вопрос. Для полноценной работы нужно было только помещение, где можно организовать ночлег, а также разместить сотрудников. На прошлой неделе организация въехала в центр социального обслуживания. Из двух помещений скоро здесь сделают отдельные комнаты для мужчин и женщин. И в еще одном будут работать специалисты.

Люди в материале: Сергей Попов
 
 
Ссылка на источник 7
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Солигорске запустили новый проект по социальной реабилитации, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Его с весны реализует центр местного...
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Лукашенко о кадрах в Минской области: «Если даже он где-то накосячил, всё равно человек должен иметь шанс»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • маленькие женские сумочки через плечо в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика