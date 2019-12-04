В реке нашли уникальный золотой самородок (фото)

Источник материала: Новости Волковыска

В Шотландии кладоискатель нашел на дне реки самый большой в Великобритании золотой самородок. Находку весом в 22 карата оценивают в 80 тысяч фунтов стерлингов. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Слиток 22-каратного золота, найденный анонимным кладоискателем, оценивают в 80 тысяч фунтов стерлингов. Поскольку самородок был расколот на две части, ему дали имя «Воссоединение самородка». Оба золотых фрагмента идеально подходят друг другу по форме, оставляя в центре отверстие.

«В собранном виде он напоминает пончик, – сообщил Ли Палмер (Lee Palmer), автор книги Gold Occurrences In The UK (Золотые явления Британии). – На текущий момент это самый большой самородок из всех существующих в Великобритании. В нем нет примесей. Это поистине уникальная находка».





Охотник за сокровищами обнаружил золото, погрузившись в реку с маской и трубкой. Он нашел второй фрагмент самородка уже через полчаса после первого. Обе части находились всего в 30 сантиметрах друг от друга.

«Дыра в самородке могла образоваться в результате удара о скалу», – предположил Палмер. Удачливый кладоискатель и владелец земли, на которой обнаружено сокровище, пожелали сохранить свои имена в тайне.

Самородок может быть выкуплен Национальным музеем Шотландии или Музеем естествознания в Англии.



