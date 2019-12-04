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Александр Лукашенко о кадрах в Минской области: «Если даже он где-то накосячил, всё равно человек должен иметь шанс»

04.12.2019 22:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. К кадровой работе Президент всегда относится очень внимательно,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сам тщательно взвешивает подобные решения, на то же ориентирует руководителей. Это тот потенциал, который реально способен повлиять и на экономические показатели, и на дисциплину.

Какие задачи Президент поставил перед новым губернатором Минской области Александром Турчиным

В Минском районе действительно есть сложности с комплектацией местной вертикали. Некоторые управленцы зарекомендовали себя не с лучшей стороны, а вакансии сохраняются, несмотря на приличный кадровый резерв. Президент потребовал навести порядок.

Александр Лукашенко о кадрах в Минской области: «Если даже он где-то накосячил, всё равно человек должен иметь шанс»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Каждый человек должен иметь шанс. Если даже он вчера где-то накосячил, по-простому говоря, все равно человек должен иметь шанс. Если он этим шансом не воспользовался, что ж, тогда надо его посылать на меньшую работу, на пенсию, еще куда-то. Но хочу, чтобы вы понимали: послаблений никаких не будет. Не потому, что я требую или пришел новый человек. Просто ситуация так вокруг страны складывается.

Александр Лукашенко о кадрах в Минской области: «Если даже он где-то накосячил, всё равно человек должен иметь шанс»

Вы многое видите сами. Сегодня в области мы имеем 47 вакансий на должности кадрового реестра облисполкома и райисполкомов. Среди них заместители председателей райисполкомов – начальники управлений по сельскому хозяйству и продовольствию, руководящие работники комитетов экономики, по труду, занятости и социальной защите, структурных подразделений райисполкомов по архитектуре и строительству, образованию. На какой положительный результат можно рассчитывать, если на данных участках отсутствуют руководители? И зачем вам такой резерв? Тридцать вакансий руководителей в организациях сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности – это уже похоже на провал в кадровой работе. Например, как может работать ОАО «Вилейский райагросервис», если должность директора не занята с 2015 года?

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Александр Лукашенко о кадрах в Минской области: «Если даже он где-то накосячил, всё равно человек должен иметь шанс»

Кроме того, только за этот год по дискредитирующим основаниям уволено 12 руководителей, трое из которых являлись первыми лицами районов. Я хотел бы обратить внимание нового губернатора на эти проблемы и требую самым серьезным образом навести порядок в работе с кадрами! Не будет людей, крепких руководителей – ничего не сможем сделать в области и решить те задачи, которые сегодня перед нами стоят. Тем более, что экономическое развитие региона напрямую зависит от качественного состава управленческой вертикали.

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Новости Беларуси. К кадровой работе Президент всегда относится очень внимательно,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сам тщательно взвешивает...
 
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