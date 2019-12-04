﻿ Президент о «неразберихе» в социальной сфере: «Окна нельзя открывать – ребёнок выпадет». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Президент о «неразберихе» в социальной сфере: «Окна нельзя открывать – ребёнок выпадет»

04.12.2019 23:14 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 4 декабря глава белорусского государства провел совещание с активом Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Александр Лукашенко – Анатолию Исаченко: «Очень благодарю вас за то, что вы согласились в своё время возглавить эту махину»

Среди ключевых задач совершенствование социальной сферы. Сейчас область решает проблемы с нехваткой детских садов. В ближайшее время появится с десяток новых дошкольных учреждений. Со своей стороны государство сделает все необходимое для подростающего поколения. Но ответственность за воспитание должны нести не только система образования и социальные службы. 

Президент о «неразберихе» в социальной сфере: «Окна нельзя открывать – ребёнок выпадет»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
По учреждениям, по школам и даже жилому комплексу, надо посмотреть. У нас полная неразбериха и бесхозяйственность. Когда на улице плюс – у нас к батарее не притронуться. Окна нельзя открывать – ребенок выпадет, якобы, со второго этажа. А батареи в ужасном состоянии: ни на одной трубе вентиля нет. Нет регулятора для того, чтоб отрегулировать температуру по тому, какая на улице температура, какая в школе. Разве это нормально?

Александр Лукашенко о кадрах в Минской области: «Если даже он где-то накосячил, всё равно человек должен иметь шанс»

И дело не только в школах. Надо посмотреть особенно на те учреждения, которые мы содержим за счет бюджета. На предприятиях какая будет себестоимость, если вы не контролируете подобные вопросы?

Президент о «неразберихе» в социальной сфере: «Окна нельзя открывать – ребёнок выпадет»

Новому губернатору следует обратить особое внимание на эти вопросы, а также на состояние спортивных объектов. Что касается развития зимних видов спорта, мы договорились о том, что все базы для лыжных гонок, биатлона будут обеспечены ратраками и снегогенераторами отечественного производства.

Александр Лукашенко: «Нас будут щупать со всех сторон. Крепко будут щупать»

Наталья Ивановна, может вы без меня посмотрите, начиная от лыж, крепления, смазки (как делали в моем присутствии), до тех машин, которые должны быть – сделано это или нет, и внести жестокие предложения, кто не исполнил мои поручения. Ведь вопрос не в том, чтобы кто-то там бегал на лыжах. Если ребенок занимается зимним видом спорта, он никогда болеть не будет.   

«Надо идти в школу». Президент предложил, как нужно искать специалистов для сельского хозяйства

Президент о «неразберихе» в социальной сфере: «Окна нельзя открывать – ребёнок выпадет»

Люди в материале: Александр Лукашенко
 
 
Ссылка на источник 7
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 4 декабря глава белорусского государства провел совещание с активом Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Александр...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Надо идти в школу». Президент предложил, как нужно искать специалистов для сельского хозяйства
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика