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«Надо идти в школу». Президент предложил, как нужно искать специалистов для сельского хозяйства
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 4 декабря Александр Лукашенко провел совещание с активом Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вместе с Банком развития разработают механизмы финансирования сельского предпринимательства. Александр Лукашенко вспомнил недавнее совещание в Витебске, где речь шла как раз об аграрно-промышленном комплексе.
Предложение об объединении организаций в крупный холдинг еще будут не раз обсуждать, но и без этой практики можно наладить работу.
Александр Лукашенко:
Надо работать со школой. Надо найти 3-4 человека, а у нас многие хотят получить образование. И давайте откровенно говорить: сельхозобразование – мы с ним сильно помогаем, потому что там дефицит. Подняли вот в свое время престиж педагогов, помогли с целевым направлением учиться. Сейчас по 2-2,5 человека уже конкурс в педуниверситете. Так и здесь.
Надо начинать с малого: надо идти в школу. Вы лучше знаете, руководители сельхозпредприятий, как там учатся дети, родителей их знаете – отберите 3-4 человека, договоритесь с ними, направьте их учится в вуз или сельхозакадемию. Договоритесь, что он вернется к вам, дайте ему какую-то небольшую стипендию. С удовольствием вернется, но это вернется ваш человек.
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Новости Беларуси. 4 декабря Александр Лукашенко провел совещание с активом Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вместе с Банком...
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