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Сервис Apple Pay в Беларуси: как работает и насколько это безопасно
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Шопинг в одно касание теперь доступен и клиентам «Беларусбанка». С 4 декабря владельцы карточек Mastercard и Visa могут пользоваться сервисом Apple Pay, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это лёгкий и безопасный способ оплатить покупки в магазинах, кафе и даже в интернете. Теперь не обязательно брать с собой кошелек с наличными и платежными картами.
Достаточно мобильного телефона или электронных часов, а подтвердить покупку можно одним касанием пальца к Touch ID или взглядом на экран своего телефона. Кстати, в первый день к услуге Apple Pay подключились более 10 тысяч клиентов банка.
Александр Егоров, заместитель председателя правления «Беларусбанка»:
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Новости Беларуси. Шопинг в одно касание теперь доступен и клиентам «Беларусбанка». С 4 декабря владельцы карточек Mastercard и Visa могут пользоваться сервисом Apple...
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