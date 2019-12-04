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«5 декабря мы открываем скульптуру известного персонажа из фильма «Мимино», его играл Вахтанг Кикабидзе и он сам эту скульптуру откроет»
Источник материала: СТВ
Скульптуру какого известного персонажа из фильма «Мимино» установят, рассказали в программе
Валерий Кварацхелия, Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Республике Беларусь:
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«5 декабря мы открываем скульптуру известного персонажа из фильма «Мимино», его играл Вахтанг Кикабидзе и он сам эту скульптуру откроет»
Скульптуру какого известного персонажа из фильма «Мимино» установят, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.
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