«5 декабря мы открываем скульптуру известного персонажа из фильма «Мимино», его играл Вахтанг Кикабидзе и он сам эту скульптуру откроет»

Источник материала: СТВ

Скульптуру какого известного персонажа из фильма «Мимино» установят, рассказали в программе « Новое утро» на РТР-Беларусь .

Валерий Кварацхелия, Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Республике Беларусь:

5 декабря мы открываем скульптуру известного персонажа из фильма «Мимино», которого играл Вахтанг Кикабидзе и он сам эту скульптуру откроет. Пока он этого не знает, это будет для него сюрприз. Я думаю, он нашу передачу не увидит в Тбилиси.