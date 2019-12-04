Лёгкая добыча. Мошенники объявили охоту на средства и жизни пожилых людей

Источник материала: Аргументы и факты

Согласно печальной статистике органов внутренних дел, треть всех мошеннических преступлений совершается против пожилых людей. Они оказываются самой лёгкой добычей, потому что плохо ориентируются в мире новых технологий и привыкли безоговорочно доверять всем, кто произносит слова «соцслужба», «служба поддержки» и пр.

Лжеврачи и псевдоопера

Большинство из обманутых поймали на самый чувствительный крючок – здоровье и лекарст­ва, навязывая старикам ненужные им услуги и товары.

Лживый «Ангел»

В Петербурге в течение долгого времени на доверчивых пенсионерах наживались мошенники, которые организовали в городе несколько сетей лжемедицинских учреждений: «АнгелМед», «Роял Клиник», «Верба» и «Ювента». Махинаторы купили телефонную базу с номерами петербуржцев преклонного возраста, обзванивали потенциальных жертв и предлагали обследоваться в рамках бесплатной региональной программы «Здоровая нация». К сожалению, на этот крючок клевали – в СМИ сегодня много говорится про всевозможные нацпрограммы. Но многие ли вслушиваются в их точные названия? Пришедшим в клинику диагностировали серьёзные, а то и смертельные заболевания и тут же предлагали «эффективное лечение», заплатить за которое нужно было здесь и сейчас. Нет денег? Оформить кредит можно было прямо в клинике.

«Мне позвонили из «Роял Клиник». Приятная девушка пригласила пройти бесплатное обследование. Я пошла на консультацию к флебологу, – вспоминает петербурженка Инесса Воронина. – Доктор после визуального осмотра поставила диагноз «варикозная болезнь глубоких вен 3-й степени». Объяснила, подкрепляя слова фотографиями, что следующая степень варикозной болезни – трофические нарушения. Я была в панике – ведь, судя по словам врача, я вот-вот останусь без ног. Доктор поспешила меня успокоить: мол, правильное лечение остановит заболевание. Требуемой суммы в несколько сотен тысяч рублей, естественно, у меня не было. Я хотела по­звонить дочке, посоветоваться. Меня стали убеждать, что дочь начнёт меня отговаривать, а решать должна я сама – здоровье же моё! Даже не помню, как отдала паспорт и мне оформили кредит».

Следственный комитет возбудил уже 12 уголовных дел о мошенничестве. Однако право­защитники не сомневаются, что пострадавших окажется больше. Предварительная сумма ущерба – не менее 1,5 млн руб. Известно, что деньги по заключённым договорам переводились на счета организаторов и участников преступных групп.

В Липецке более ста человек стали жертвами мошенников в белых халатах: пожилых людей лечили от несуществующих болезней, а обследование проводили на… тренажёрах для фитнеса.

Заплатили дважды. Три грустные истории о людях, погнавшихся за дешевизной Подробнее

Потенциальному клиенту звонил администратор некоего медцентра со звучным названием и по питерской схеме предлагал пройти бесплатную диагностику организма на специальном медоборудовании. По её результатам пациенту ставили диагноз. Как правило, неутешительный.

«Я тогда поняла, что долго не протяну, – рассказывает пожилая липчанка Надежда С. – Дома проплакала весь вечер».

Убедив клиента, что жить ему осталось недолго, сотрудники клиник тут же протягивали руку помощи: всё можно вылечить! Правда, лечение будет дорого­стоящим. И когда шокированный страшными перспективами пациент был согласен на всё, ему подсовывали злосчастный кредитный договор с кругленькой суммой.

«Мне сказали, что курс лечения будет стоить 90 тыс. руб., – продолжает Надежда. – Процедуры два-три раза в неделю. Плюс разные БАДы. Очнулась я уже дома, но с огромным кредитом и кучей, как оказалось, бесполезных препаратов».

Позже выяснилось, что у клиники не было лицензии, а у её сотрудников должного медицинского образования.

Товар подлежит обману. Как мошенники используют в своей рекламе звёзд Подробнее

Налог за «компенсацию»

71-летняя жительница Воронежа Анна Провоторова пострадала от мошенников дважды: сперва купила липовый медицинский прибор, а потом перечислила мошенникам 120 тыс. руб. якобы за уплату налогов с положенной ей компенсации.

«Дед болел раком. А я по радио услышала рекламу чудодейст­венного прибора, – рассказывает женщина. – По­звонила по указанному номеру, мне подтвердили: «Да, именно такой прибор вам нужен. Стоит он 37 тыс. руб., но вам как инвалиду вместе с доставкой – всего 27 тыс. руб.!» Прислали посылку в громадной коробке, хотя сам прибор оказался чуть больше иголки от капельницы и абсолютно непригодным к использованию. Через полгода мне позвонил мужчина, представился прокурором из Москвы и сказал, что состоялся Преоб­раженский суд. Теперь всем потерпевшим от мошенников положена компенсация моральных и материальных убытков в размере 450 тыс. руб. Я сперва почуяла неладное – больно уж сумма компенсации велика. Но «прокурор» пригласил меня в Москву получить эти деньги. Когда я вздохнула, что ехать тяжело, любезно согласился перевести деньги в банк в Воронеж. Правда, уточнил, что сперва нужно заплатить «налог» – 13% от размера компенсации. Мне, как инвалиду, опять же насчитали меньше – 30 тыс. руб. «Утром переведёте, а вечером уже получите компенсацию», – объяснили мне.

В день звонили по 5–6 человек: и директор банка, и специалист отдела безопасности, и экономисты. Я решилась – пере­вела. Вечером снова звонок: «Вам неправильно посчитали сумму, ещё нужно доплатить 92 тыс. руб.! Нет таких денег? Займите, завтра получите компенсацию и отдадите», – сказали мне.

Попросила взаймы у соседа. Доплатила. И что вы думаете? Звонки прекратились! Теперь рассчитываюсь с долгами, иной раз хлеба не на что купить. Сохранились все квитанции, номера телефонов, фамилии… Писала заявление в полицию. Правоохранители приняли и печально улыбнулись».

Похожая история произошла и с одной брянской старушкой, которая пять раз переводила день­ги в надежде получить компенсацию за приобретённые БАДы. Сначала телефонные мошенники сказали, что ей положено 200 тыс., но прежде она сама должна внести 20 тыс. Постепенно размер обещаний вырос до 5 млн, ради которых женщина перечислила незнакомцам в общей сложности 1 млн руб.

Не повезло и 61-летней пенсионерке из Тамбова, которая в течение месяца перевела мошеннику 4 млн руб. Схема была той же, что и в предыдущих случаях: женщине позвонил незнакомый мужчина, представился сотрудником правоохранительных органов и заявил, что ей положена компенсация в 160 тыс. руб. Но сперва нужно отправить «налог» на определённые счета. Она перевела названную сумму. А потом в течение 22 дней переводила всё больше и больше денег. Когда наличные закончились, она взяла кредит, затем кредит взяли другие члены её семьи. Женщина занимала в долг у родственников и знакомых, исправно продолжая отправлять деньги мошеннику. Остановилась, только когда денег больше взять было не у кого. Общая сумма, отправленная злоумышленнику, составила 4 345 098 руб. Поняв, что её обманули, пострадавшая обратилась в полицию.

Оперативникам удалось установить номера телефонов, с которых звонил злоумышленник. Все они зарегистрированы в Московской обл. Полицейские смогли выйти на след махинатора. Преступником оказался 25-летний житель Ульяновской обл. Для совершения звонков он специально приезжал в Москву. Там его и задержали. В его отношении возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Мужчина признался в преступлениях, обещал вернуть все похищенные деньги, но пока этого не произошло.

Футбольное «поле чудес». Как известных игроков разводят на миллионы Подробнее

«Поучаствуйте в спецоперации»

Мошенников, обманувших жительницу Братска, тоже пытаются найти. В конце октября к правоохранителям обратилась дочь жертвы – она рассказала, что её мама отдала аферистам более 2,5 млн руб. Потерпевшая три месяца исправно перечисляла деньги преступникам, веря в то, что… избавляет страну от мошенников. В августе в доме братчанки раздался телефонный звонок – незнакомец назвался представителем одной из спецслужб и сообщил, что ведомству удалось предотвратить списание денег с её карты. А теперь для поимки создателей нового опасного вида мошенничества она может внести свой вклад в розыск преступников. Для этого всего-то нужно организовать «контролируемый» безналичный перевод, тогда канал движения денег, добытых преступным путём, станет известен, и органы выйдут на след злодеев.

Обещая вернуть всё вложенное по окончании спецоперации, мужчина указывал жертве по телефону на необходимость всё новых перечислений. В итоге пострадавшая оформила несколько кредитов, а когда новые займы ей отказались выдавать, подключила супруга.

"Развод" по объявлению. Реальные истории обмана на интернет-барахолках Подробнее

Братчанка до последнего не хотела верить, что её обманывают. Убедить её удалось только настоящим полицейским, которые сейчас ведут расследование. Теперь полиция Иркутской обл. без устали напоминает, что практики использования денег граждан для поимки преступников нет ни в одном правоохранительном ведомстве. А чтобы создать с жертвой доверительные отношения, мошенники представляются работниками служб безопасности банков или руководителями различных госструктур, как правило, расположенных в Москве. Нередко таких учреждений вообще не существует (министерства финансового контроля, службы возврата вкладов, управления правительственного надзора и пр.).

Как пенсионерам спастись от обмана?

Жертвой мошенников сегодня может стать каждый, вне зависимости от возраста, рассказывает «АиФ» депутат Московской городской думы, журналист Наталия Метлина, которая давно занимается проблемой дистанционных преступлений.

По её словам, только в Москве за прошлый год жители потеряли таким образом 12 млрд руб. Для сравнения: это годовой бюджет подмосковных Мытищ. За последние несколько лет число только дистанционных преступлений (которые осуществляются с помощью интернета или телефона) выросло на 300%.

Зона риска – 60+

– Почему именно люди в возрасте 60+ обычно становятся желанной добычей для разного рода мошенников? К сожалению, так получается, что именно пенсио­неры привыкли доверять окружающим и легко открывают незнакомцам двери. Тем более что преступники обычно хорошо подготовлены. Они умеют располагать к себе, завоёвывать доверие, а порой носят с собой фальшивые удостоверения. Они пользуются новейшей техникой, имеют добытые на чёрном рынке базы данных. Многие пожилые люди, ставшие жертвами мошенничества, жаловались мне, что иногда у них дома целый день звонит телефон с разными предложениями.

Схем, которыми пользуются мошенники, очень много, и с каждым месяцем их становится всё больше. Например, есть махинаторы, которые обманывают, предлагая различные медицинские услуги. Они звонят с предложением пройти бесплатное обследование в медицинском центре. Всё это упаковывается в солидную словесную оболочку («по указанию мэрии», «льготное обслуживание», «муни­ципальный указ», «по федеральному закону» и т. п.). После первой процедуры человеку говорят, что у него всё очень плохо, и начинают гонять его по всем медицинским кабинетам. А на выходе выставляют счёт на 70–80 тыс. и отправляют оформлять кредит у сидящих здесь же представителей кредитных организаций.

Жительнице Лиды «сняли порчу» за 18 тысяч долларов Подробнее

Второй вариант – продажа всевозможных БАДов и медицинских приспособлений, которые «спасают от всех болезней». Ходоки по квартирам продают их в 5–7 раз дороже номинала.

Очень часто пожилых людей обманывают, обещая премии и льготные выплаты. Обострение происходит аккурат в преддверии 9 Мая. Людям звонят, просят сообщить номер банковской карты и ПИН-код. Пенсионеры всё называют, ожидая, что им сейчас пришлют деньги. Но происходит обратное. Ещё один распространённый вариант: домой к пожилым людям приходят мошенники, которые представляются членами социальных организаций. Они говорят, что пенсионерам полагается доплата (например, 2000 руб.), и просят дать им сдачу с купюры в 5000 руб. А пятитысячные купюры – одни из самых подделываемых на территории РФ. В результате пенсионер с этой купюрой приходит в магазин, там банкнота проходит проверку, выявляется, что она фальшивая, и против пожилого человека могут возбудить дело о подделке казначейских билетов.

Как правило, обман строится на жажде получить лёгкие деньги. Людям обещают льготы, премии за просто так. Даже идти никуда не надо – достаточно лишь предоставить данные своей карты, и на неё придёт крупная сумма денег. Вот только в реальности лёгких денег не бывает!

Один из самых циничных обманов – когда пожилого человека убеждают, что его родные попали в беду. Например, приходит СМС от внука: мол, его задержала полиция (чтобы человек не стал звонить 911), и нужно откупиться, чтобы отпустили. И просьба передать нужную сумму человеку, который должен подъехать. Так у людей могут вынуть все имеющиеся у них деньги. А ведь пожилые люди не отличаются крепким здоровьем – услышав, что родные в беде, у них может стать плохо с сердцем, подняться давление и т. д.

Опять развод на миллионы. Когда мошенники оставят нас в покое? Подробнее

Будьте начеку!

Все вышеописанные манипуляции должны подпадать под уголовную статью о мошенничестве. Но, к сожалению, очень часто преступники настолько юридически хорошо подкованы, что их действия трактуются полицией как гражданско-правовые отношения. То есть к вам пришли, рассказали об услуге, вы на эту услугу согласились, подписали договор не читая. А потом по факту оказалось, что там было прописано, что вы должны выплачивать крупные суммы денег.

Даже если мошенников удаст­ся привлечь к ответственности, деньги обычно вернуть уже невозможно. Недавно у меня был случай, когда девушка 22 лет обманула несколько человек на 3 млн руб. Но вернуть эти деньги потерпевшим оказалось невозможно, потому что у мошенницы было просто нечего изымать – она жила в муниципальной квартире с мамой, на счетах ноль, нигде не работала.

Поэтому очень важной частью борьбы с такого рода мошенничеством становятся профилактика и информирование населения. Мы, например, сделали специальную программу «Безопасный возраст», в которой рассказывали жителям района о случаях мошенничества и о том, как от этого можно защититься.

Другой способ, над которым мы сейчас активно работаем, – это создание «телефона доверия», чтобы человек мог позвонить 112 и проконсультироваться со специалистами, если у него возникли подозрения. Работа предстоит очень большая, потому что мы только начинаем понимать реальные масштабы исходящей от мошенников угрозы. К счастью, проблему осознают уже и в полиции.

И конечно, очень важно, чтобы пожилые люди чувствовали поддержку близких. Ведь порой именно недостаток заботы и внимания со стороны родственников заставляет пенсионеров с без­оглядным доверием относиться к словам посторонних.

Как не лишиться последнего

Аферисты понимают, как сыграть на наших слабостях. Как им противостоять?

Дмитрий Лесняк, член Ассоциации юристов России:

Пожилые люди – самая лёгкая добыча мошенников. Ведь, с одной стороны, это поколение привыкло доверять всем, кто представляется официальным лицом. С другой – при весьма скромных пенсиях они часто не могут пройти мимо товара или услуги, если обещана солидная «скидка».

Выход только один: запомнить несколько правил, которые помогут избежать обмана.

Первое: никакие официальные органы – соцслужбы, поликлиники и пр. – никогда не берут деньги за свои услуги. Тем более с формулировкой «внесите 20% от цены путёвки, и мы вас отправим отдыхать по льготе». И даже если вам обещают «прибавку к пенсии» от мэра, губернатора или президента, никакой платы за это быть не может, как и за любые льготы.

Второе: сегодня практически все получают пенсии на банковские карты, поэтому о безопасности виртуальных денег надо учиться заботиться. Нельзя никому сообщать данные карты, коды из СМС, кодовые слова и пр. Даже если вам говорят, что это работник банка.

Третье: нельзя пускать в дом незнакомцев, какие бы услуги – переустановку счётчиков, окон и т. д. – они ни предлагали.

И главное: сразу обращаться в полицию. Пусть участковый придёт, перепишет данные тех, кто что-то продаёт и устанавливает. И не надо бояться, что в полиции вам откажутся помогать. Потому что всегда лучше сработать на опережение, чем потом искать мошенников на просторах нашей родины.